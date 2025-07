La solidaria iniciativa de un músico callejero de Abadiño

Leire Merino Abadiño Miércoles, 2 de julio 2025, 17:51 Comenta Compartir

Recaudar 5.000 euros con el fin de apoyar a personas con el síndrome de Angelman, una enfermedad neurológica rara que afecta al desarrollo. Ese es el objetivo por el que el popular músico callejero y activista local Humphrey, más conocido como El Reciclador 10, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria. Se trata de un sorteo de una pieza muy especial: una bicicleta donada por el ex ciclista profesional abadiñarra Gregorio Arrieta, el que fue campeón del Gran Premio Amorebieta en 1965.

A fin de llevar a cabo la propuesta, se han puesto a la venta mil papeletas a cinco euros cada una, disponibles en los bares Txukun de Durango, Bodeguilla de Iurreta y en el Hogar de Jubilados de Zelaieta, en Abadiño. No obstante, el impulsor del acto continúa en la búsqueda de nuevos locales dispuestos a sumarse a la acción. La bici, con unos 27 años de antigüedad, fue firmada por el propio Arrieta y por Marino Lejarreta, exciclista muy querido en Euskadi. La rifa se celebrará el próximo 18 de julio, coincidiendo con el cupón de la ONCE, y la entrega del premio tendrá lugar el día 26 en el Hogar de Jubilados de Zelaieta.

El proyecto nació de un encuentro fortuito con un vecino mayor de 87 años de Matiena, que necesitaba ayuda a fin de arrancar su coche. «Le puse las pinzas con la batería de mi vehículo y, al ver que me dedico al reciclaje, me pidió que le ayudara a retirar varios objetos personales», recuerda el cantante. «Hasta ese momento yo desconocía quién era. De esa conversación surgió una amistad inesperada, y me enteré de que había estado vinculado al mundo del ciclismo. Poco después, me donó el artículo con tanta historia, y no dudé lo que iba a hacer con ella», agrega.

Con todo ya en mente, no tardó en contactar con los progenitores de Haizea, una niña afectada por este síndrome. «Siempre que veía a mi hija por la calle, me decía que quería echar una mano a la causa», cuenta Luisma Reyes, padre de la pequeña y miembro de la asociación de esta afección a nivel del Duranguesado. La oportunidad llegó cuando les propuso organizar un sorteo a beneficio de la investigación sobre esta enfermedad. Gestos de este tipo, asegura, no son aislados: «Por suerte, hay gente cercana que colabora con nosotros en un montón de actos y la verdad es que estamos muy agradecidos».

Para Humphrey, esto no es un gesto puntual, ya que es parte de una filosofía de vida forjada a base de dificultades a las que él mismo se ha enfrentado. «Estuve casi tres años viviendo en una furgoneta, en la calle, y desde entonces tengo claro que debemos ayudarnos entre nosotros», explica. «Aunque no dispongo de mucho, lo poco que tengo lo pongo al servicio de los demás», añade. El artista mantiene actualmente el contacto con varias ONG de Bizkaia y Gipuzkoa, colaborando con ellas en algunos casos a través de su música, y en otros mediante otro tipo de acciones solidarias.

Con todo ya en mente, no tardó en contactar con los progenitores de Haizea, una niña afectada por este síndrome. «Siempre que veía a mi hija por la calle, me decía que quería echar una mano a la causa», cuenta Luisma Reyes, padre de la pequeña y miembro de la asociación de esta afección a nivel del Duranguesado. La oportunidad llegó cuando les propuso organizar un sorteo a beneficio de la investigación sobre esta enfermedad. Gestos de este tipo, asegura, no son aislados: «Por suerte, hay gente cercana que colabora con nosotros en un montón de actos y la verdad es que estamos muy agradecidos».

Para Humphrey, esto no es un gesto puntual, ya que es parte de una filosofía de vida forjada a base de dificultades a las que él mismo se ha enfrentado. «Estuve casi tres años viviendo en una furgoneta, en la calle, y desde entonces tengo claro que si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?», explica. «Aunque no dispongo de mucho, lo poco que tengo lo pongo al servicio de los demás. Siempre digo que no es cuestión de tener, sino de dar», añade. El artista mantiene actualmente el contacto con varias ONG de Bizkaia y Gipuzkoa, colaborando con ellas en algunos casos a través de su música, y en otros mediante otro tipo de acciones solidarias.

Temas

Ciclismo

Durango