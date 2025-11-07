La fotografía como punto de encuentro para practicar el euskera en Elorrio El programa Berbalagun impulsa 'Argazkizaleak', un grupo abierto a todos los niveles que celebrará sus sesiones cada martes

Leire Merino Elorrio Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

Berbalagun, un programa que promueve el uso y la normalización del euskera a través de actividades, ha puesto en marcha una nueva propuesta en el Duranguesado. Se trata de Argazkizaleak, un grupo abierto a personas aficionadas a la fotografía que quieran practicar la lengua mientras comparten experiencias. La primera sesión se celebrará el próximo martes a las 18.00 horas en Iturri Kultur Etxea de Elorrio, y a partir de entonces los encuentros se repetirán todos los martes a la misma hora.

No se requieren conocimientos previos a fin de participar, por lo que la actividad, gratuita, está abierta tanto a los principiantes como a quienes ya tienen experiencia en este campo. Desde la coordinación del proyecto destacan que «Argazkizaleak quiere ser un punto de encuentro donde la afición por hacer fotos sirva de excusa a fin de conversar, aprender y relacionarse en euskera». Asimismo, dependiendo de los intereses de los asistentes, no se descarta organizar salidas fotográficas o exposiciones en el futuro.

Además de esta oferta, Berbalagun desarrolla otras propuestas en la comarca, como grupos de conversación para todas las edades, clases de cocina, talleres de costura, sesiones de lectura, clubes de cine y excursiones culturales. En este sentido, los interesados pueden obtener más información contactando por WhatsApp al 639 400 786.

Temas

Euskera

Elorrio