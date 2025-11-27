El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La propuesta contó con los votos a favor de EH BIldu y del PSE, mientras que el PNV votó en contra. AMPA Maiztegi Herri Eskola

La falta de un patio y la clausura de columpios indignan a familias del colegio Maiztegi de Iurreta

En el último pleno celebrado, presentaron una moción con la que pedían «mejoras y mayor transparencia» por parte del Ayuntamiento

Leire Merino

Leire Merino

Iurreta

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:14

Las familias de Maiztegi Herri Eskola y el Ayuntamiento de Iurreta mantienen serias diferencias. Eso es al menos lo que se desprende de las acusaciones lanzadas en el último pleno municipal, donde la Asociación de Madres y Padres presentó una moción con el fin de exigir avances ante las necesidades acuciantes del centro. ¿Cuáles? El punto más conflictivo es la construcción de un patio inclusivo, proyecto que permanece «paralizado» desde que el año pasado se expusiera un plan presupuestado en 1,2 millones, cuyas obras deberían ya haber comenzado. Los afectados denuncian que «el proceso participativo se ha frenado de manera unilateral sin consultar a la comunidad educativa», mientras que el equipo de gobierno culpa del parón al Gobierno y a su negativa a conceder la subvención prometida, extremo este que cuestionan también desde el ampa al no haber trascendido «ningún documento oficial».

Pero el enfado es también por la falta de mantenimiento del centro, «que lleva casi 20 años sin pintarse», registra «deficiencias estructurales» y tiene «clausurada la zona de columpios por falta de seguridad». La asociación reclama «claridad, inversión real y que se dé prioridad» a este asunto.

La propuesta contó con el respaldo de EH Bildu y PSE, mientras que el PNV votó en contra. Las familias dicen sentirse «decepcionadas, ya que los jeltzales han dicho muchas veces que la escuela es una prioridad». Ante los escasos avances, la ampa ha decidido denunciar públicamente lo que considera una «falta de transparencia» por parte del Consistorio. En las últimas semanas, explican, han recibido información «contradictoria y sin contrastar», lo que dificulta confiar en los proyectos anunciados para el colegio. Su objetivo, insisten, es garantizar un entorno «digno, seguro y adecuadamente equipado» para sus 320 alumnos.

