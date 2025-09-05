Durango quiere regular el consumo de alcohol en la calle y evitar botellones El ruido, la suciedad, peleas y falta de civismo son los principales problemas para los vecinos y solicitan una mayor vigilancia policial

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El ruido, la suciedad y peleas así como los actos de vandalismo o daños materiales, especialmente en vehículos y portales, son algunas de las quejas de los vecinos de Durango que a través de una consulta consideran necesaria una ordenanza para regular el consumo de alcohol en la vía pública. Además, las personas participantes declaran haber vivido situaciones molestas o peligrosas y las zonas más problemáticas identificadas son Santa María y el casco viejo y la plazoleta Matute.

Un vecino afectado explica que «los jóvenes llegan con las botellas y ocupan el solar, los bancos y las calles contiguas, incluido el callejón cercano a estas casas. Y las dejan en cualquier sitio, con vasos llenos de bebidas. Los botellones se repiten durante muchos fines de semana, algo que se incrementa peligrosamente en fiestas de San Fausto o Durangoko Azoka», subraya. Mientras, el equipo de gobierno recalca que esta iniciativa responde a la necesidad de mejorar la convivencia y el bienestar en la villa, «al tiempo que se abordan las molestias que genera el consumo no autorizado de alcohol , como la alteración del descanso vecinal y deterioro del entorno urbano. El próximo paso es aprobar la ordenanza que llevaremos al pleno de este mes» subrayan.

El 86,32 % de las personas encuestadas considera necesaria la intervención del Consistorio y apuestan por una mayor presencia policial y aplicación efectiva de sanciones, campañas educativas enfocadas en los jóvenes, el fomento de la convivencia ciudadana y la mejora del descanso y la limpieza urbana. Desde la asociación vecinal del casco viejo, Jose Mari Arrillaga, indica que la «gran mayoría está en contra del consumo en la calle». «También se producen actos incívicos, falta de respeto y reivindicamos la seguridad», confiesa.

Crítica de la oposición

Mientras, desde la oposición, EH Bildu recalca que la manera de tratar este tema por parte del Ayuntamiento «no es adecuada. Se mezclan muchas cosas sin rigor. Por un lado, el nivel de dependencia y consumo de alcohol ha descendido mucho en las últimas décadas. Ahora tenemos otros hábitos de ocio más saludables, sobre todo en torno al deporte y este cambio es evidente entre los jóvenes», subrayan. La coalición abertzale afirma que en cuanto a la convivencia y el civismo, hay que hablar «claro» y basándose en datos. «Cuanta más cohesión social, menos problemas de convivencia. Acabar con las desigualdades sociales es la mejor receta para evitar conflictos y hay que analizar las razones por las que se dan las actitudes incívicas que se mencionan en las respuestas cuestionario e ir a la raíz del problema. Las propuestas basadas en el punitivismo no hacen sino hacer aún más vulnerables a sectores vulnerables de la sociedad y aumentar la exclusión social», subrayan. »

Además, Herriaren Eskubidea, indica que esta ordenanza presentada por PNV y PSE convierte al Ayuntamiento en un «simple recaudador de multas», y apuesta por su propuesta presentada «mucho más completa» basada en la educación y no en la sanción, donde el ayuntamiento trabaje para conseguir mejoras.

«Las encuestas a la ciudadanía siempre son positivas, si después se traducen en hechos. Lo que no resulta útil es dar la impresión de que se escucha, pero luego no incorporar esas aportaciones. Como en la consulta sobre el bizipark, en la que PNV y PSOE rechazaron todas las propuestas que hizo la ciudadanía y la oposición», subrayan los independientes.