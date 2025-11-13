Durango ofrecerá un nuevo servicio gratuito asesoramiento en vivienda a partir del próximo martes La iniciativa del Ayuntamiento proporcionará orientación en esta materia y abordará temas como desahucios, alquileres, contratos, derechos de propiedad, acceso a vivienda pública y ayudas

Javier García Legorburu Durango Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Ofrecer información personalizada sobre trámites, ayudas, contratos de arrendamiento y aspectos legales y financieros, con el objetivo de apoyar a los vecinos en la búsqueda de un hogar adecuado. Durango lanzará el próximo martes un servicio gratuito de orientación y asesoramiento municipal en vivienda.

El gobierno municipal formado por PNV y PSE, mediante acuerdo alcanzado con el PP en el marco de los presupuestos de este año, lanzará este servicio dirigido a toda la ciudadanía. «Con el compromiso de ofrecer políticas públicas cercanas y útiles, y reconociendo la creciente preocupación de la ciudadanía de Durango por el acceso a la vivienda», subrayaron las fuentes municipales.

El nuevo proyecto ofrecerá asesoramiento jurídico básico en cuestiones relacionadas con la vivienda, como desahucios, alquileres, contratos, derechos de propiedad, ayudas y acceso a vivienda pública. El servicio será proporcionado por la letrada Zaloa Parra Eizagaetxebarria, especialista en derecho civil y vivienda, con amplia experiencia en contextos sociales sensibles.

El servicio será presencial y se ofrecerá en el Ayuntamiento de la villa, con atención semanal los martes, en el horario de 9.00 a 11.00 una semana y de 15.00 a 17.00 la siguiente. La primera sesión del próximo martes será por la mañana. La atención será completamente gratuita y personalizada, adaptándose al idioma de preferencia de cada persona usuaria, ya sea euskera o castellano. Las personas interesadas podrán solicitar su cita llamando al SAC a partir de mañana. La atención será por orden de solicitud, aunque en situaciones excepcionales, se podrá priorizar según la urgencia del caso.

El servicio incluirá el diagnóstico jurídico de la situación de cada persona, asesoramiento sobre trámites y documentación necesarios, y, si es preciso, la elaboración de documentos como escritos, recursos o formularios. También se orientará sobre el acceso a la justicia gratuita y se establecerá la coordinación con entidades judiciales, policiales o sociales si se requiere.

Temas

Durango

Vivienda