Durango descontaminará los terrenos de Fundifés para finales de este año El futuro nuevo centro de desarrollo económico es impulsado por la asociación DEK que fortalece el tejido empresarial local y promueve sinergias con los centros de formación profesional

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 20 de octubre 2025, 17:54 Comenta Compartir

El futuro nuevo centro de desarrollo económico local y formación superior en Durango sigue adelante. El Gobierno vasco, a través de la sociedad pública Sprilur, asumió hace cuatro años la compra y descontaminación de la parcela con el objetivo de recuperar los suelos de la antigua fábrica Fundifés en Tabira (cerrado en 2008) para destinarlos a las necesidades de formación profesional de la comarca, pero también a futuras posibilidades de promoción sostenible y a la generación de empleos asociados a la economía verde, las energías renovables o la movilidad sostenible, en especial la vinculada a la bicicleta. El proceso de descontaminación se espera que esté listo para finales de este año.

En esta parcela de 14.000 metros cuadrados, se proyecta la creación de este proyecto impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación y la asociación DEK (Durangaldeko Enpresa eKimena), una entidad impulsada por la Mancomunidad de Durangaldea, el Ayuntamiento de Zornotza, los centros de formación profesional de Iurreta, Zornotza y Maristak Durango, el centro tecnológico Azterlan, la asociación de empresas de Durangaldea y otras entidades del ámbito económico de la comarca. Este periódico se puso en contacto ayer con el colectivo DEK. «Al margen del servicio permanente que ofrecemos a las empresas, gestionamos y coordinamos proyectos, subvencionados por el programa 'Bizkaia Orekan Sakonduz' de la Diputación, en colaboración con otras agencias de desarrollo comarcal», subrayan. Este año, también han trabajado en un proyecto dirigido a empresas interesadas en abordar procesos de transformación digital, con el objetivo principal de fomentar éste ámbito en el tejido empresarial, mediante jornadas, visitas a empresas y elaboración de planes.

«También queremos impulsar la transición ecológica y sostenibilidad, mediante un acompañamiento a empresas, que servirá para desarrollar iniciativas relacionadas con este ámbito y ofrecemos a las empresas los 'Bonos Berdea', con asesoramientos personalizados a las empresas para abordar microproyectos relacionados con la transición verde o ecológica», reconocen.

Mejorar el posicionamiento

Además, otro programa está dirigido a empresas interesadas en ampliar su cartera de clientes, mejorar sus ventas y su posicionamiento en el mercado. «El objetivo principal consiste en identificar nuevas oportunidades de negocio, incidir en la diversificación de mercado y conseguir entrevistas comerciales con potenciales clientes», detallan. En el terreno político, la formación EH Bildu de la comarca, además de alabar a DEK, denuncia «la falta total de compromiso y gestión del PNV de Durango, que mantiene bloqueado uno de los proyectos más estratégicos para el futuro de la comarca». Mientras, los jeltzales piden a la coalición abertzale que deje de «difamar y mentir» y que se sume al trabajo colectivo que requiere este proyecto estratégico como «motor de innovación y emprendimiento».