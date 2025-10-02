Durango acogerá este sábado la primera edición del 'Bizkaiko Erromeria Eguna' La jornada incluirá conciertos, exhibiciones de baile y música tradicional, además de talleres, charlas, hinchables y animación callejera durante todo el día

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

Durango será este sábado el escenario de la primera edición del Bizkaiko Erromeria Eguna, una cita que nace con el objetivo de acercar la música tradicional vasca y las danzas populares a toda la ciudadanía, en un ambiente festivo, inclusivo y participativo. A lo largo del día y desde las 11.30 horas, distintos espacios de la localidad acogerán espectáculos y contarán con actuaciones muy esperadas como las del grupo Luhartz, conocido por su fusión de sonidos modernos y tradicionales, y de los intérpretes de la exitosa serie 'Goazen!'. También subirán al escenario trikitilaris, txistularis y albokaris.

Organizado por el Ayuntamiento de la villa, la Diputación y la cooperativa Danok Pro, el evento busca recuperar el espíritu de las romerías de antaño, adaptándolas a los gustos y realidades de hoy, con una programación diversa y para todos los públicos.Desde su concepción, el Bizkaiko Erromeria Eguna ha sido diseñado para ser mucho más que un festival dirigido únicamente a dantzaris y músicos tradicionales. Los organizadores subrayan que esta jornada está pensada para que cualquier persona que desee disfrutar de la música y danzas vascas pueda hacerlo, ya sea participando activamente o simplemente como espectadora.

A lo largo de la jornada también participarán músicos de reconocido prestigio dentro de la escena folk vasca. Subirán al escenario los albokaris Ibon Koteron y Julen Begoña, los txistularis Iker Álvarez y Aitor Urkiza, las tikitilaris Mirari Azkune y Aintzane Agirrebeña, y los históricos trikitilaris Zabaleta y Motriku, referentes en la música tradicional.

También habrá múltiples propuestas como las del baile gracias a Aiko, colectivo conocido por su labor de difusión del baile tradicional; el baile específico para la juventud de la mano del grupo Esna Gazte; así como la animada baile de la era con los gaiteros del grupo Gaztedi Dantza Taldea.

La fiesta continuará a las 20.00 horas en Plateruena que acogerá los conciertos de Gautegun, Zazpizar, Altxa Porru y Zutik, grupos que representan el relevo generacional de la música vasca actual, con propuestas que combinan raíces tradicionales y nuevas tendencias.

Además de la programación musical, el evento ofrecerá durante todo el día una amplia variedad de actividades paralelas. Habrá charlas, talleres participativos, espacios con hinchables para los más pequeños y diferentes propuestas de animación callejera,que animarán el centro de Durango durante todo el día.

«Durango se convierte en punto de encuentro de la cultura vasca popular, apostando por un modelo de celebración abierto, accesible e intergeneracional. Una jornada para vivir, bailar y sentir la identidad vasca en su forma más festiva y participativa», subrayaron fuentes municipales.

