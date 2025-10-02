Amorebieta refuerza su apuesta por el euskera con nuevas ayudas para alumnado, asociaciones, comercio y hostelería El Ayuntamiento destina 14.850 euros a fomentar el aprendizaje y el uso del idioma

Leire Merino Amorebieta Jueves, 2 de octubre 2025, 15:26

El impulso del euskera continúa siendo una de las prioridades del Ayuntamiento de Amorebieta. Con ese objetivo, han puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones que busca facilitar tanto su aprendizaje como su presencia en la vida social y económica de la localidad. Este año, el presupuesto global asciende a 14.850,62 euros, que se repartirán en tres líneas de ayuda.

La primera está dirigida a mayores de 16 años empadronadas en el municipio que durante el curso 2024/2025 hayan realizado cursos de euskaldunización o alfabetización en euskaltegis públicos o privados homologados por HABE (Organización para la Alfabetización y la Reeuskaldunización de Adultos) o en internados (barnetegi). Cada solicitante podrá recibir hasta 300 euros por matrícula, siempre que no esté matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas, en programas IRALE (programa del Departamento de Educación del Gobierno vasco para la euskaldunización del profesorado no universitario y de Educación Especial) o IVAP (organismo del Gobierno vasco dedicado a la selección y formación del personal al servicio de la administración pública), ni haya recibido financiación de su empresa. En total, a esta sección se destinan 5.850,62 euros.

La segunda se orienta a las asociaciones sin ánimo de lucro y a los grupos inscritos en el registro municipal que promuevan el uso del euskera por medio de actividades organizadas este año. El Consistorio quiere reforzar con ello el papel de las entidades sociales en la normalización del idioma. Para este fin se han reservado 4.000 euros.

Por último, la tercera trata de impulsar su uso en el ámbito comercial y hostelero. Los negocios que hayan llevado a cabo acciones de comunicación en euskera —como la instalación de rótulos, la creación de páginas web o el diseño de imagen corporativa— podrán optar a estas ayudas. La cuantía disponible en este caso es de 5.000 euros.

Las solicitudes se podrán realizar hasta el 28 de octubre. Los interesados pueden presentar la documentación de dos formas: presencialmente en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) o a través de la página web www.amorebieta-etxano.eus, donde están disponibles los modelos de solicitud correspondientes a cada línea. A fin de obtener más información, el Ayuntamiento recuerda que las personas solicitantes deberán dirigirse directamente al SAC, llamando al teléfono 946 30 00 02 o escribiendo al correo electrónico haz@amorebieta.eus.