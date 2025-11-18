Abadiño da el primer paso para evitar las inundaciones del río Ibaizabal Las primeras actuaciones en el cauce a su paso por Traña-Matiena supondrán una inversión de 2,1 millones y un plazo de ejecución de un año

Leire Merino Abadiño Martes, 18 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

Después de una década de trabajos a fin de abordar el peligro de desbordamiento del río Ibaizabal en la zona de Traña-Matiena (Abadiño), la Agencia Vasca del Agua (URA) iniciará en enero la licitación de la Fase 1 del proyecto de defensa contra inundaciones. Con un presupuesto de 2,1 millones de euros, las labores se centrarán en el tramo entre Laubideta y la confluencia del río Sarria con el Ibaizabal.

La actuación se enmarca dentro de las Previsiones del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, vigente desde 2015. Esta iniciativa establece estrategias coordinadas a fin de prevenir daños por crecidas, adaptando los planes hidrológicos a la ordenación del territorio, fomentando la protección civil y adecuando los entornos fluviales al cambio climático. En este contexto, Traña-Matiena forma parte del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), una clasificación que identifica dónde las riadas históricas o la topografía del terreno hacen probable la afectación de viviendas, infraestructuras y vecinos.

Este plan se desarrolla en el marco de un programa conjunto entre URA y el Ayuntamiento de Abadiño que se extenderá hasta 2027 y supondrá una inversión global superior a los 6,3 millones de euros. La primera etapa contempla dos de las tres actuaciones previstas, denominadas Sarria 1 y Sarria 2. Esta contará con tareas hidráulicas destinadas a ampliar la capacidad del cauce y reducir la amenaza de desbordamientos en el lugar.

El acuerdo que sustenta esta intervención ha sido especificado en un documento complementario al convenio firmado en 2023, en el que se define que URA asumirá la totalidad del coste de las obras, mientras que el Consistorio pondrá a disposición los terrenos requeridos, incluidos los afectados por expropiaciones. «Durante estos meses, se han tenido que tratar una serie de cuestiones del convenio inicial. Así pues, se han acordado que tanto los sobrecostes de las obras y las posibles subvenciones a recibir se asignarán a cada entidad de manera proporcional a su participación en cada fase», cuenta el alcalde, Mikel Urrutia.

Asimismo, Urrutia, valora la noticia como «positiva» y un paso «muy importante» tras años de espera y planificación. Tal y como señala, estas operaciones supondrán «un beneficio claro para los residentes», aportando «mayor seguridad en un entorno históricamente vulnerable a las crecidas del río», y contribuyendo «a que la localidad pueda desarrollarse de forma más protegida».