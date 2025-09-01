Dos conductores trasladados al hospital tras chocarse sus furgonetas en Arrigorriaga El accidente se ha producido poco antes de las cinco y media de la tarde en la BI-625

G. Cuesta Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

Dos conductores han sido trasladados al Hospital de Galdakao después de que colisionasen sus furgonetas mientras circulaban por la BI-625, a su paso por Arrigorriaga. Las lesiones por el accidente no revisten gravedad, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Por motivos que se desconocen, ambos vehículos chocaron en zona de la carretera que une la localidad con Miravalles. Una de las furgonetas, la de color blanco, recibió un golpe en la parte delantera. La otra involucrada en el accidente, de un tono oscuro, volcó fruto del golpe.

El accidente se ha producido poco antes de las 17.30 horas. Los vehículos implicados han sido retirados de la calzada y por la carretera se circula con total normalidad.

Temas

Arrigorriaga

Sucesos

Audiencias