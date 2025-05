Denuncian a un joven por vender entradas falsas para San Mamés

Una decena de aficionados del Athletic han denunciado haber sido víctimas de una estafa por la venta de entradas falsas para el partido contra el ... Manchester United, que se celebró el pasado jueves en el estadio de San Mamés. Según dos de los afectados, una pareja de hermanos de Madrid, Alex y Aitana, que han presentado la denuncia en la Policía Nacional, un joven vecino de Barakaldo de 24 años contactó con ellos a través de la red social X para ofrecerles unos tickets para el partido de ida de la semifinal de la Europa League. Acordaron pagarle 170 euros por los dos pases mediante una transferencia y él les devolvió un pdf con las entradas a su nombre y al de otro chico, que también le ha denunciado.

Bloqueo en redes

Cuando fueron a validar los billetes en las puertas del estadio, se percataron de que no eran válidas y no les permitieron el acceso. A partir de ese momento, el vendedor no les cogió el teléfono y les bloqueó en internet. Posteriormente, han podido contactar con otros afectados, a los que también ha vendido entradas falsificadas. Sospechan que escanea una auténtica y luego le cambia los datos. En total, habría sustraído unos 1.200 euros con este sistema. También hay denuncias contra él interpuestas ante la Ertzaintza.

Pero, además, han sabido que este mismo chico está imputado por un delito similar, estafa continuada, por distribuir supuestos bonos para el encuentro que el Athletic jugó contra el Real Madrid el pasado 4 de diciembre, también en la capital vizcaína. En este caso, los estafados son más de 30 y la cantidad supera los 10.000 euros. Presentaron una denuncia conjunta ante la Ertzaintza en la comisaría de Sestao. A algunas de las víctimas les llegó a timar 700 euros por la compra de 12 tiques. Han ratificado las denuncias ante el juzgado de instrucción numero 1 de Barakaldo y se encuentran a la espera de que se celebre el juicio.

El propio autor ha enviado un audio a algunos de los afectados en el que reconoce los hechos que se le imputan y alega que tiene «un problema con el juego», por lo que acumula «deudas». En tono lloroso, pide perdón y se compromete a devolver el dinero que ha sisado. «Estoy en muchos jaleos por las apuestas que me han llevado hasta aquí», admite.