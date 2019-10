Crean una red contra el «falso síndrome» que retira la custodia de los hijos a sus madres Integrantes de la red, durante la lectura del manifiesto fundacional este martes en Bilbao. / X. GARMENDIA 61 asociaciones, partidos y sindicatos denuncian su uso como «una forma de maltrato institucional hacia las mujeres» XABIER GARMENDIA Martes, 1 octubre 2019, 12:46

En la clasificación de enfermedades que elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS), la máxima autoridad internacional en la materia, no hay ni rastro del llamado 'síndrome de alienación parental', pero el concepto se viene utilizando en numerosas sentencias judiciales en España desde 2004. Se da, según sus defensores, cuando uno de los progenitores manipula al menor para que este rechace al otro. Es la razón que en múltiples casos se esgrime para retirar la custodia de los hijos. Ante lo que consideran «una forma de maltrato institucional hacia las mujeres», 61 asociaciones, partidos políticos y sindicatos, así como personas a título individual, han fundado una red que pretende denunciar la aplicación de un argumento «falso, sin reconocimiento científico».

Las fundadoras del colectivo han presentado este martes en Bilbao un manifiesto en el que señalan no solo a los jueces, sino también a equipos psicosociales, servicios sociales de base y servicios de infancia. «Todas las actuaciones obedecen al mismo patrón: no se escucha a los niños y se culpabiliza a las madres», plantean. En Bizkaia, por ejemplo, el actual diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, está imputado a raíz de un caso de estas características, tal vez el más mediático. En concreto, una madre denunció que le habían retirado la custodia de su hija de cinco años por este mismo argumento. La Diputación defiende que la decisión venía avalada por hasta cinco informes técnicos de diferentes instancias, pero la Audiencia Provincial mantiene abierta la causa a la espera del juicio.

La red, en la que están incluidos EH Bildu, Podemos, LAB, CC OO y UGT, se escuda en que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la Asociación Española de Neuropsiquiatría se han posicionado en contra de su aplicación. En todo caso, exponen que «no basta con decir que no se recomienda su uso ni tampoco con elaborar guías de criterios de actuación judicial frente a la violencia machista». En su opinión, la labor debe ser de prevención para «lograr que su uso no sea ajustado a derecho». En este punto, critican que la Justicia emplee eufemismos como «interferencia marental», «instrumentalización materna» u «obstaculización». De esta forma, aseguran que el trabajo del nuevo colectivo no se limitará a la lectura del manifiesto fundacional, sino que se organizarán actividades de denuncia «continuadas en el tiempo».

Protesta contra un congreso en Deusto

Tanto es así que, durante la presentación de la red, ya han lanzado una primera convocatoria para esta misma semana. El motivo es la celebración este viernes de un congreso en la Universidad de Deusto que abordará este asunto. El fórum, bautizado como 'Intervención multidisciplinar para la protección del menor en situaciones de riesgo y desamparo derivadas de los procesos de ruptura', abordará «procesos en los que los hijos se ven privados, parcial o totalmente, de la necesaria relación normalizada con sus respectivas familias de origen». Las fundadoras de la red se manifestarán a las 19.30 horas en la pasarela Pedro Arrupe en contra de un acto «que promueve el uso de este falso síndrome». Se da la circunstancia, según han puntualizado, de que una de las firmantes del manifiesto a título individual es María Silvestre, responsable de igualdad del centro jesuita y quien fuera directora de Emakunde entre 2009 y 2012.