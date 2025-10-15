La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo Los forestalistas creen que estos árboles están «sentenciados» y aconsejan su tala por el «riesgo de propagación y de alimentar incendios»

Josu García Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

La lagarta peluda es una mariposa cuyas orugas son insaciables y suelen arrasar bosques enteros. Siente predilección por los robles y las encinas. En realidad es poco usual que ataque a otras especies, como el pino radiata, que está muy extendido por Bizkaia. Sin embargo, este insecto se ha cebado con una masa forestal de 27,7 hectáreas de esta conífera en el monte Sollube, ubicado en Bermeo, muy cerca del cabo de Matxitxako. Su asalto indiscriminado comenzó hace año y medio y la situación actual es ya «irreversible» y «alarmante», según alerta la Asociación de Forestalistas de Bizkaia en un informe elaborado a petición de la Diputación, que es la propietaria de este amplio paraje natural (ocupa el equivalente a un tercio de la isla de Zorrozaurre).

Durante 24 meses, la institución foral lo ha intentado todo para tratar de salvar el bosque: vigilancia intensiva, tratamientos con diversos productos... Pero el asunto ha llegado a un punto de no retorno. Es más, el documento al que ha tenido acceso ELCORREO advierte de un buen número de riesgos, si no se optar por la tala definitiva. Los pinos que la Diputación está ahora estudiando cortar son cerca de 7.000 y son unos señores árboles puesto que fueron plantados en 1969. Es decir, tienen más de medio siglo, cuando lo normal es que las plantaciones de radiata se vayan extrayendo cada 25 años.

«Dado el severo ataque de la oruga de la especie Lymantria dispar (lagarta peluda)sufrido en el 2024, esta masa de pino se encuentra en una situación irreversible en la que los árboles, a falta de follaje, han empezado a secarse con las consecuencias que ello acarrea», señalan los forestalistas, que han actuado como asesores de la institución foral en este caso. En este sentido enumeran una serie de problemas muy serios que podrían darse. Quizás el más preocupante sea la posibilidad de que la mariposa y sus orugas (cuya presencia es prácticamente testimonial en Bizkaia)se extiendan a otros bosques cercanos. «Si no se actúa con urgencia puede ser foco de propagación de patógenos forestales para futuras plagas o enfermedades».

Peligro para senderistas

Además, alertan también de que los troncos y ramas secas «incrementándo el riesgo de inicio y propagación de incendios forestales». Y apuntan también que el bosque está «sentenciado a secarse y esto conlleva una alta probabilidad de caída de los pies o partes que se vayan secando con el consecuente riesgo de alcance y daños personales a paseantes o ciclistas de montaña». Por último se avisa también de «la pérdida del valor de la madera». Hay que tener en cuenta que, antes de que se pudran, los casi 7.000 pinos supondrán, una vez talados, «15.625 metros cúbicos» de madera. En toneladas podrían alcanzar las 7.500 toneladas.

¿Y qué va a suceder con la parcela? La Diputación apuesta por repoblar con especies frondosas autóctonas. «Está previsto recuperar esta superficie con roble común en un 70% y otras especies que le acompañan (abedul, encina y castaño) en un 30%».