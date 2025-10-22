Los niños de Markina no necesitan móvil Una docena de tiendas y negocios lucen un distintivo que informa a los chavales que puedan entrar y disponer de un teléfono si les hace falta

Los niños de Markina ya no necesitan llevar el móvil cuando salgan a la calle. La plataforma de padres Altzau Burue, –'Levanta la cabeza'–, que aboga y trabaja para retrasar la edad en la que los menores reciben su primer 'smartphone' han implicado al tejido comercial del municipio a través de la asociación Hemen Be Bai y el Ayuntamiento para ofrecerles una alternativa segura.

Así, esta semana han puesto en marcha la campaña 'Gurie erabili zeinke' –'Puedes utilizar el nuestro'– con la colaboración de una docena de comercios y pequeños negocios de la localidad. De esta manera, en caso de necesitar realizar alguna llamada, sólo tendrán que entrar y solicitarlo.

La iniciativa, que ha funcionado con éxito en otros enclaves y que en Lea Artibai también está en marcha en Lekeitio, está dirigida de manera especial a los chavales y adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y 16 años. Estará activa durante un año y posteriormente evaluarán su funcionamiento y la manera de continuar en el futuro.

Además de promover un tiempo libre y de ocio en los espacios públicos sin móviles ni 'smarwatches' –relojes inteligentes– entre los niños que viven en el pueblo, persiguen impulsar la colaboración y el cuidado mutuo entre los miembros de la comunidad. «Que conozcan las calles y los barrios y se sientan seguros en ellos reforzando el tejido social», indicaron.

Diagnóstico

Para los comerciantes, la propuesta que acaba de arrancar también ofrece un valor añadido. «Vivimos en un pueblo pequeño en el que al final, los conoces a casi todos, por lo que si necesitan llamar que entren sin dudar, estamos ahí», han indicado.

Entre los establecimientos que se han adherido figuran Mapfre, Kareaga, Opela y Tate, así como Sk8, Loirats, peluquería Kris y Ulemotx, además de Ixaie y las instalaciones del campo de fútbol de Barroeta, tanto desde las oficinas como el bar. Los jóvenes que lo precisen podrán acudir asimismo a las oficinas municipales de la Udaltzaingoa y al espacio cultural Uhagón.

Antes de su puesta en marcha, el equipo de Altzau Burue ha realizado un diagnóstico para conocer la edad en la que los niños empiezan a usar el móvil de forma autónoma y las necesidades a las que está vinculado su utilización, entre otros aspectos.

Los datos obtenidos tras una encuesta entre 240 padres reflejaron que el 90% reconoció sentirse preocupado por esa cuestión en general y un 37% creía que sus hijos hacían un uso inadecuado. El 44% de los que cuentan ese dispositivo lo recibieron en primero de la ESO y un 23% en el último curso de Primaria.