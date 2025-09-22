Máxima preocupación en Ondarroa por el veto a caladeros de pesca en Escocia Media docena de buques de altura verán reducida su facturación hasta la mitad al limitarse la actividad en zonas históricas como Rockall

Mirari Artime Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:11

La flota de altura de Ondarroa, la única de estas características que opera en Euskadi y que está formada por una veintena de buques con distintas artes de pesca, se enfrenta a un nuevo temporal.

En esta ocasión, el provocado por el anuncio del Gobierno de Escocia de que el próximo 16 de octubre limitará la actividad pesquera en un total de 42 áreas marinas protegidas –algo más de 30.000 kilómetros cuadrados– situadas entre las 12 y 200 millas de la costa.

La decisión ha provocado una gran preocupación en el sector ya que el veto afectará de lleno a caladeros habituales de la flota ondarresa y algunos de ellos de gran tradición histórica como el Rockall o el Rossmary Bank. Como consecuencia, media docena de pesqueros de la Organización de Productores de Pesca de Altura (Oppao) vera reducida su facturación hasta un 50%.

«Esta medida afecta a 470 barcos de bandera europea de arrastre de fondo y palangre de fondo», ha explicado el gerente de la agrupación, Mikel Ortiz. «Se estima que golpeará directamente, aunque de distinto modo, a 87 unidades españolas de Gran Sol, a 122 franceses y 120 irlandeses (algunos de capital español), así como a 85 neerlandeses y 55 belgas. La flota vasca de altura de Ondarroa se verá afectada en cuatro de sus barcos de palangre y otros dos de arrastre de fondo que han trabajado habitualmente en esas zonas», ha añadido.

Alegaciones

«Una vez más, comprobamos cómo se toman decisiones políticas populistas para contentar a las empresas energéticas que quieren implantar molinos eólicos en el mar y a las corrientes ultra ecologistas a los que parece que molestamos», ha subrayado Mikel Ortiz.

Además de considerar que las limitaciones son «desproporcionadas, discriminatorias y carentes de rigor científico», avisan que daña mucho más a la flota europea que la del Reino Unido.

De ahí que las patronales europeas, Europêche, Eapo y Ebfa, han apelado a Bruselas a analizar si las áreas marinas protegidas «no están siendo utilizadas como herramienta para restringir el acceso de los barcos comunitarios a caladeros compartidos con los ingleses, lo que vulneraría el Acuerdo de Comercio y Cooperación», han matizado las mismas fuentes.

La flota ha conocido la existencia de esta normativa aprobada en el Parlamento escocés con poco más de un mes de antelación a su entrada en vigor y a escasos días de que se cerrase la consulta el pasado 12 de septiembre, plazo que ha sido ampliado hasta el próximo lunes. «De ahí que asociaciones y organizaciones se han apresurado a enviar alegaciones», han indicado.