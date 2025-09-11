El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de mujeres mientras practican marcha nórdica durante el pasado invierno. E. C.

Lekeitio fomenta la vida activa y social de los mayores con cultura y ejercicio

La primera de las citas tendrá lugar el próximo miércoles con la proyección de la zarzuela 'Los claveles'

Mirari Artime

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:02

La asociación Lekeitio Lagunkoia ha organizado un variado programa de actividades para impulsar la participación social y la vida activa de las personas mayores. Las propuestas, que combinan cultura, colaboración vecinal y ejercicio físico, arrancarán con proyecciones de cine y música que se celebrarán en la sala Azkue de la casa de cultura.

La primera cita, el próximo miércoles, será con la zarzuela clásica con la proyección en vídeo de 'Los claveles'. La jornada del 24 tomará el relevo la película 'El inconveniente', una comedia que pone en valor la amistad y la convivencia intergeneracional. Las dos actividades serán a las seis de la tarde.

El trabajo comunitario, o en auzolan, se reanudará el martes 23 con los trabajos para la restauración de la ermita de Santa Elena, mientras que el sábado 27 tendrá lugar un cursillo de marcha nórdica que partirá a las diez de la mañana desde la plaza Konttiope.

Cohesión social

El calendario se rematará el 1 de octubre con la celebración del Día de las Personas mayores que empezará con una bienvenida en el Ayuntamiento (11.00), para acto seguido realizar un recorrido guiado por los puntos en los que han trabajado en auzolan. La comida popular (14.30) se desarrollará en la casa de los jubilados.

«Todas estas actividades tienen como finalidad fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Lekeitio, además de fomentar las relaciones intergeneracionales», han señalado desde el Gobierno vasco.

