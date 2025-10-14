El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vecino deposita la basura en uno de los contenedores ubicados en Ondarroa. M. Artime

Lea Artibai activa trece puntos de información del nuevo sistema de recogida de basuras

La Mancomunidad también facilitará un servicio de atención telefónica para resolver las dudas

Mirari Artime

Martes, 14 de octubre 2025, 15:46

Comenta

La Mancomunidad de Lea Artibai aplicará a partir del próximo año un nuevo sistema de recogida de basuras en la comarca para mejorar las tasas de reciclaje (43%), reducir el elevado volumen de fracción resto que se recoge (57%) y disminuir los gastos económicos que genera. «426 camiones transportan los residuos mal clasificados al año», han indicado desde la entidad comarcal.

«El coste total del servicio alcanza 1,5 millones de euros, de los que la mayor cantidad, 962.000 euros, se destinan a la recogida y tratamiento del rechazo», añaden las mismas fuentes.

Para reducir esas cifras, los ciudadanos de Ondarroa, Lekeitio y Markina, así como de Berriatua, Etxebarria, Ispaster y Bolibar tendrán que adaptarse a las novedades del sistema aprobado con los votos de EH Bildu y la abstención del PNV.

Y para detallar las novedades, se instalarán trece puntos informativos que arrancarán mañana en el eskolape de Lekeitio, donde permanecerá hasta el sábado desde las diez de la mañana hasta la una del mediodía, así como de cuatro de la tarde hasta las 20.00 horas.

Posteriormente, se trasladarán a Berriatua (lunes 20), al día siguiente a Etxebarria, mientras que el miércoles 22 estarán en Ispaster y el jueves en Bolibar. La ruta incluirá Markina, en Goikoportalea el viernes 24 y en los arcos el sábado 25, así como Ondarroa.

Dudas

En esta localidad costera, los ciudadanos podrán resolver sus dudas en la alameda y el casco viejo, la jornada del 30, mientras que el viernes 31, tendrán que acudir a Kamiñazpi y a la calle San Inazio, en el entorno de la haurreskola.

La Mancomunidad también activará un servicio de atención telefónico para resolver las dudas. «Podrán realizarse todas las consulta necesarias en el 900 104 878», han detallado.

