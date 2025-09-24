Kirmen Uribe, Asier Altuna y familiares de Urresti presentarán la película 'Karmele' en Ondarroa El festival Marabilli se encargará de proyectar la cinta en el frontón municipal la jornada del sábado 11 de octubre

El festival Marabilli, que se celebraba en Ondarroa en memoria del realizador Aitzol Aramaio y donde se conocieron el director de cine Asier Altuna y el escritor de la villa costera Kirmen Uribe, ha organizado una sesión especial para proyectar la película 'Karmele'.

La jornada se celebrará el próximo día 11 en el frontón municipal y contará con la presencia del autor de la novela 'La hora de despertarnos juntos' , en la que narra la odisea de la enfermera y su marido Txomin Letamendi.

También estarán presentes el director guipuzcoano del largometraje y familiares de Urresti, la protagonista de la cinta presentada en el Zinemaldia de San Sebastián.

Las entradas están a la venta a 5 euros en Klik klak, Frías y Alain. En caso de lluvia, la función se trasladará al polideportivo municipal de Zaldupe.