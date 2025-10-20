El Gobierno vasco destina 2,4 millones de euros a la limpieza integral de los puertos de Elantxobe, Ea, Ondarroa y Lekeitio El contrato de dos años de duración incluye la retirada de basura de lo smuelles y la lámina de agua y la recogida de residuos de los buques

El puerto de Elantxobe combina su área de amarre de embarcaciones con la zona de ocio y recreo de la piscina natural.

Iratxe Astui Elantxobe Lunes, 20 de octubre 2025, 16:26 Comenta Compartir

La Dirección de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno vasco destinará 2,4 millones de euros para limpiar los puertos de Elantxobe, Ea, Ondarroa y Lekeitio durante los dos años siguientes a que concluya el contrato actual, que vence en agosto de 2026. El servicio cubrirá la limpieza diaria de lunes a domingo, tanto de la superficie terrestre como de la lámina de agua y de los residuos generados por las embarcaciones que operan en los cuatro puertos de Busturialdea y Lea Artibai, en los que además se combinan zonas pesqueras, deportivas, recreativas y de tránsito ciudadano.

En Ondarroa se incidirá sobre todo en la puesta a punto de espacios de intensa actividad industrial y pesquera como el muelle de Egidazu y las inmediaciones de la lonja de pescado, «zonas de trabajo donde operan numerosas empresas vinculadas a la pesca de altura y bajura», señalan desde el departamento responsable de la Administración autonómica. En la vecina dársena de Lekeitio, por otro lado, el servicio prestará especial atención al muelle Txatxo, «ya que es un área muy concurrida por turistas y vecinos, que acoge actos deportivos y festivos a lo largo del año», apuntan las mismas fuentes.

El servicio atenderá asimismo el paseo portuario de Ea, con el fin de garantizar también su mantenimiento pese a su menor actividad portuaria. En Elantxobe, donde se diferencian también las áreas de atraque y recreo como su piscina natural, las tareas abarcarán «tanto los muelles y zonas de amarre como los residuos flotantes que se acumulan en toda la lámina de agua y los generados por las embarcaciones que atracan en el puerto», detallaron.

En la actualidad el servicio de limpieza portuaria de los cuatro municipios vizcaínos cuenta con una docena de trabajadores que serán objeto de subrogación por el nuevo adjudicatario.