Gernika destinará un millón de euros a cubrir la zona deportiva de Mestikabaso El plan para modernizar las instalaciones incluye la creación de un nuevo espacio contiguo para la práctica de ejercicios de calistenia al aire libre

Iratxe Astui Gernika-Lumo Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:45

El Ayuntamiento de Gernika (Guztiontzako Herria) tiene previsto transformar la zona deportiva localizada entre las calles de Mestikabaso y Lapurdi de la villa foral en un espacio «que se pueda utilizar durante todo el año», apuntaron fuentes municipales. El plan, para el que el Consistorio local ha destinado una partida de algo más de un millón de euros, responde a la necesidad de mejorar unas instalaciones «muy utilizadas» por las agrupaciones deportivas locales, escolares de centros educativos y otros vecinos aunque con el inconveniente de que en la actualidad su uso «está condicionado por las inclemencias meteorológicas».

La actuación principal consistirá en la instalación de una cubierta «ligera, de grandes dimensiones», que protegerá la pista deportiva y su perímetro. Su diseño pretende poner en valor el entorno de Mestikabaso con un techo «que resultará atractivo y lo menos invasivo a los vecinos del entorno», señalan en el proyecto arquitectónico. La propuesta seleccionada, de hecho, combina «una estructura metálica y materiales de alta resistencia» para garantizar su durabilidad, protección frente a la lluvia y el viento, así como a un adecuado comportamiento lumínico. Esta solución, por tanto, permitirá la práctica deportiva «en cualquier estación, evitando cancelaciones y ampliando las posibilidades de actividad física en horarios de mañana y tarde», explican desde el Ejecutivo gernikarra.

El proyecto, no obstante, no se limita solo a cubrir la pista, ya que la iniciativa urbanística incorpora también la creación de un área de calistenia o sistema de ejercicio que utiliza el propio peso corporal, que se situará en un espacio contiguo y que estará equipada con barras, paralelas y elementos específicos para entrenamiento funcional. Esa zona «estará abierta y será de libre acceso» con el fin de diversificar la oferta deportiva del municipio.

Nuevo mobiliario urbano

Además de la cubrición y la zona para calistenia, la actuación incluye asimismo mejoras en la iluminación, así como la adecuación del pavimento y la reorganización de sus accesos. El plan incluye también la instalación de sistemas de drenaje «más eficientes» y la incorporación de mobiliario urbano para optimizar el uso del entorno. «El objetivo es convertir Mestikabaso en un complejo deportivo versátil, accesible y adaptado a las necesidades actuales de los gernikarras», apuntaron.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, a partir de su licitación, se desarrollarán «por fases para causar las mínimas molestias posibles a los usuarios habituales », avanzaron desde la Administración local.

La pista deportiva de Mestikabaso cuenta en la actualidad con una superficie de juego de 1.055 metros cuadrados. Está dotada de dos porterías, situadas en sus extremos más alejados, así como un par de canastas para la práctica de baloncesto.

