Detenido en Gernika por encerrar y golpear a su expareja tras quebrantar una orden de alejamiento

El hombre había sido investigado por una agresión anterior a la víctima, que tuvo que ser atendida en un centro sanitario por los golpes recibidos

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:50

Comenta

La Ertzaintza detuvo el domingo a un hombre de 50 años y nacionalidad española acusado de quebrantar la orden de alejamiento hacia su expareja, encerrarla durante horas y golpearla. Según ha explicado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, los hechos se produjeron el martes 2 de diciembre en Gernika.

La víctima relató a los agentes que se encontró con su expareja en la vía pública y el varón le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones. Una vez en el interior, le propinó diversos golpes y patadas, llegando a proferirle amenazas de muerte con un hacha. Además, bloqueó la puerta de entrada para evitar que pudiera salir de allí.

Unas horas después, ya por la mañana, la mujer, también de nacionalidad española, pudo abandonar el lugar y se dirigió a un centro hospitalario, donde fue atendida por los sanitarios debido a las diversas contusiones que presentaba por el cuerpo. Sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento hacia su expareja por un episodio de maltrato anterior y estaba investigado por un delito de violencia de género.

La mujer formalizó la denuncia por esta última agresión este domingo y horas más tarde, la Ertzaintza localizó y detuvo a su expareja. Este lunes se ha decretado su ingreso en prisión. Se le acusa de presuntos delitos de violencia de género y quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento.

