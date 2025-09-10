«Tenemos que conocer los rincones que tenemos en nuestras comarcas» La muestra itinerante 'De Bizkaia de toda la vida' impulsada por el departamento de Turismo de la Diputación recala en Ispaster

La directora de Turismo, Leire Sáez, con la alcadesa de Ispaster y la directora de Leartibai.

Mirari Artime Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:27

«Tenemos que atraer a turistas, pero también debemos visitar nuestras comarcas, conocer los rincones que tenemos en casa, en el territorio», ha señalado la directora de Turismo de la Diputación, Leire Sáez al inaugurar en Ispaster la muestra itinerante 'De Bizkaia de toda la vida'. En el acto también han estado presentes la alcaldesa, Garbiñe Saénz de Buruaga y la directora general de la Fundación Leartibai, Ainhoa Arrizubieta.

La exposición que rinde homenaje a la vida cotidiana de la provincia a través de la memoria y la tradición permanecerá en el pequeño enclave de Lea Artibai durante las próximas semanas.

La colección hunde sus raíces en el libro del mismo título que reúne textos del escritor Jon Uriarte y las ilustraciones de Tomás Ondarra, colaboradores de EL CORREO.

Tradición

En los paneles, Lea Artibai ocupa un lugar destacado con referencias a su tradición marinera y conservera, la arquitectura de sus caseríos, la fuerza de la agricultura y la pesca, así como el patrimonio natural y cultural que define la zona.

«Las historias y evocaciones recogidas muestran como la comarca ha sabido mantener un equilibrio entre tradición y modernidad, entre el arraigo local y la apertura al mundo», ha añadido la directora de Turismo. Entre los relatos e ilustraciones destacan, el baile de la Kaixarranka y el faro de Santa Catalina, de Lekeitio, así como la 'Uni', de la pelota y la elaboración de los cocotes, dulces tradicionales de Markina.