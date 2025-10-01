Busturialdea y Lea Artibai exploran su arquitectura 17 municipios de la zona se suman a las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir la historia de sus edificios más emblemáticos

El programa de las jornadas abordará también la importancia de las casas de los pescadores de Bermeo, edificios coloridos de arquitectura tradicional.

Iratxe Astui Gernika-Lumo Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:13 Comenta Compartir

El patrimonio arquitectónico de Busturialdea y Lea Artibai se abrirá al público a través del programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se desarrollará en ambas comarcas a lo largo del mes. De Bermeo a Ondarroa, de Busturia a Ziortza-Bolibar, la agenda de actividades propone rutas urbanas, visitas guiadas, exposiciones y conferencias que convertirán a un total de 17 municipios de la zona en escenarios culturales.

«Experimentaremos la arquitectura que está presente en cada rincón de nuestra vida diaria: en viviendas y escuelas, en teatros y museos, en estaciones y oficinas, en calles, plazas, fábricas e infraestructuras», apuntan desde la Diputación de Bizkaia que impulsa la iniciativa desde hace 25 años.

La arquitectura del siglo XX será protagonista en Bermeo el día 13 con la colocación de la placa Docomono en el edificio del Batzoki, obra del arquitecto Pedro Ispizua. Además, los días 11 y 18 (11.00), partirán desde la Oficina de Turismo sendos itinerarios guiados por Gorka Pérez de la Peña para redescubrir los edificios más singulares levantados en la villa marinera, entre 1875 y 1975. De la Peña presentará asimismo un libro, el próximo sábado, sobre el patrimonio arquitectónico que atesora la localidad costera. El Arrantzaleen Museoa, por otra parte, acogerá la conferencia de Aingeru Astui bajo el título 'Las casas de los pescadores', la jornada del 16.

Gernika también se sumará al programa con itinerarios guiados los fines de semana sobre la reconstrucción de su paisaje urbano tras el bombardeo. Para el próximo lunes se ha programado una visita a su mítico frontón Jai Alai. La villa foral también abrirá al público el Palacio Alegría (16 y 17).

La cita en Busturia será el día 11 en la iglesia de Santa María de Axpe, que acogerá un audiovisual y visita guiada para repasar su evolución arquitectónica. En Ea, el itinerario 'De la ría al mar' (18) recorrerá iglesias, casonas y viviendas populares hasta desembocar en el puerto, mientras que el segundo sábado del mes, Ereño invitará a un singular recorrido por las canteras de mármol rojo del monte Geranda. La silueta neogótica del Castillo de Arteaga abrirá sus puertas el día 19 e Ibarrangelu propone (10) un paseo interpretativo por la iglesia de San Andrés, conocida como la Capilla Sixtina del arte vasco por su bóveda de madera policromada.

Distinción para ESperanza y Cía.

En Kortezubi, las cuevas de Santimamiñe y su caserío interpretativo serán el eje de otro itinerario guiado (18) dos días antes de que Mundaka muestre la arquitectura de su casco histórico.

Ampliar Frontón Jai Alai de Gernika I.A.

Lekeitio ofrecerá el 18 un recorrido por sus edificios más singulares, mientras que un día después, Ondarroa recordará su herencia marinera con una ruta por su patrimonio pesquero. En Markina-Xemein, se distinguirá con la placa Docomomo de arquitectura a la fábrica Esperanza y Cía, de Castor Uriarte (7).

Ampliar Torre de Aranzibia en Berriatua. Bizkaikoa

Otros pueblos de Lea Artibai como Etxebarri, Ispaster, Berriatua y Ziortza-Bolibar mostrarán también su riqueza arquitectónica y natural que abarca desde la torre gótica de Aranzibia hasta la ferrería Antsotegi reconvertida en hotel.