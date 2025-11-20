Berriatua incluye en su feria una muestra agraria en lugar de animales La cita que se celebra el sábado arranca a las diez de la mañana con una treintena de puestos

Mirari Artime Berriatua Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:02

La medida adoptada por el Gobierno vasco y las diputaciones de suspender todas las ferias ganaderas hasta final de mes como prevención ante la dermatosis nodular contagiosa que tiene en jaque al sector ha afectado de lleno a la muestra que Berriatua celebra mañana.

De hecho, la cita organizada por la asociación de Desarrollo Rural de Lea Artibai junto con el Ayuntamiento y la asociación de productores Hamen Bertokoa presentará una exposición de antiguos aperos agrícolas en lugar de la habitual presencia de animales de caserío.

Treinta puestos

«Las baserritarras de la comarca también acercarán su trabajo mediante una muestra en la que se destaca el papel activo de las mujeres en el ámbito rural y la diversidad de perfiles de mujeres agricultoras», han indicado los promotores.

La cita arrancará a las diez de la mañana y se prolongará hasta las 14.00 horas con una treintena de puestos en la que vecinos y visitantes podrán adquirir todo tipo de género elaborado por los productores de la comarca.