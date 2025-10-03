El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento del aurresku de honor durante el acto de bendición del carguero construido en Astilleros de Murueta. Maika Salguero

Astilleros de Murueta bendice el carguero 'Busturia NM'

El buque, de 103 metros de eslora y con propulsión diésel-eléctrica y tecnología híbrida, refuerza la flota sostenible de la armadora Murueta Atlántico Alcudia Shipping

Iratxe Astui

Murueta

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:55

Comenta

Astilleros de Murueta celebró ayer en sus instalaciones de Urdaibai la bendición del carguero 'Busturia NM', un buque de última generación de 103,40 metros de eslora y 15,60 metros de manga, construido para el armador Murueta Atlántico Alcudia Shipping (MAAS). La ceremonia, que tuvo lugar al mediodía, incluyó el tradicional aurresku de honor y el corte de cinta por parte de la madrina, Vanesa Abecasis.

El 'Busturia NM', cuya entrega está prevista para el primer trimestre del año que viene, está diseñado «para transportar carga seca, graneles y proyectos de grandes dimensiones en rutas por Europa, el norte de África y el mar Negro», explicaron desde la naviera propietaria del carguero. Su sistema de propulsión diésel-eléctrico, complementado con baterías de última generación, «permitirá optimizar el consumo energético, reducir emisiones y operar de manera más sostenible», apuntaron, asimismo.

La botadura del 'Busturia NM', prevista para los próximos días, refuerza «nuestra apuesta por la innovación tecnológica y la eficiencia energética». Entre los proyectos más destacados de Astilleros Murueta figuran el 'Oizmendi' (2018), el 'Ibaizabal Quince' (2020), y el 'Bahía Levante' (2022), «un petrolero híbrido con cero emisiones en puerto gracias a su sistema de baterías'.

