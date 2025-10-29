Alertan de que el incumplimiento de cuotas amenaza la costera del verdel Arrantzales vascos y franceses exigen a la Comisión de Pesca de la UE la imposición de sanciones a los países que no respetan el reparto

Las descargas de verdel de la última costera han sido las peores de la década.

Los arrantzales de ambos lados de la frontera consideran que urge adoptar medidas contundentes para salvar la próxima costera del verdel. Por ese motivo, en la reunión mantenida entre pescadores vascos y franceses con una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) en la localidad de Ciboure (Pirineos Atlánticos), han exigido que se usen las herramientas legales de las que se ha dotado la UE para sancionar a los países que incumplen el reparto de cuotas y que asignan cantidades superiores a las recomendadas.

Sin citarlos, se refieren a Noruega, Islas Feroe o Islandia, que junto a Rusia capturan caballa sin atender las indicaciones para preservar este pescado azul y a todas las empresas que viven de su comercialización. Los científicos han confirmado los peores pronósticos de los pescadores y han alertado de que la biomasa reproductora de esa especie «se ha desplomado por debajo de los niveles críticos, como resultado de las capturas excesivas».

Como consecuencia de todo ello, si la UE aplica el dictamen del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), la flota española solo podrá capturar unas 7.840 toneladas, en lugar de las poco más de 26.157 de este ejercicio.

En cambio, Noruega dio luz verde a una cuota provisional de 130.000 toneladas de caballa en 2025 para que sus barcos pudieran comenzar la campaña «sin demora» a finales del año pasado. El anuncio se produjo días antes de cerrar un 2024 récord para las exportaciones de caballa noruega, que alcanzaron las 313.242 toneladas.

«A ello se suma que las capturas de caballa noruega inundan el mercado comunitario, compitiendo con el verdel que pesca la flota europea que sí está sometida a restricciones que repercuten sobre su rentabilidad», lamentan desde el sector.

En Euskadi, ese pescado es una especie capturada tanto por la flota de altura de Ondarroa, como por la de cerco y la de anzuelo, con base en Bermeo. De las 7.500 toneladas asignadas a las embarcaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, en la última costera se apresaron 5.800. Para las unidades de artes de anzuelo fue una de las peores campañas de la última década: desembarcaron 538 toneladas, es decir el 14% de sus posibilidades de una pesquería que supone el 40% de sus ingresos.

«Nuestros arrantzales necesitan la costera del verdel y no pueden perderla», ha recalcado la eurodiputada socialista Idoia Mendia (PSE-EE/S&D), miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, quién insiste en la necesidad de adoptar acciones concretas para garantizar la viabilidad de la flota vasca frente a la competencia de otras más industrializadas.

«Tratamos de mostrar que con la anchoa se hizo una gestión sostenible y con el verdel si todo queda en manos de dos países nórdicos no se va a poder perpetuar el recurso», ha añadido Oihane Agirregoitia, del PNV, en sintonía con el sector pesquero.

Otro punto clave del encuentro ha sido el cierre invernal del Golfo de Bizkaia y el uso obligatorio de dispositivos para reducir las capturas de delfines. En este sentido, el sector reclamó previsibilidad y coordinación transfronteriza para planificar sus campañas.