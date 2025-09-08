Más de 30.000 pintxos conquistan Bermeo en el tour del atún La ruta gastronómica veraniega consolida a la villa marinera como referente enogastronómico y motor de sostenibilidad.

Iratxe Astui Bermeo Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Bermeo ha vivido un verano de sabor y tradición con su ruta Tuna Pintxo Tour, que durante los pasados meses de julio y agosto logró servir más de 30.000 pintxos de atún y bonito del norte en los 22 establecimientos hosteleros participantes. La iniciativa, impulsada por la asociación público-privada Bermeo Tuna World Capital, ha supuesto «un verdadero éxito tanto de afluencia como de impacto económico, dinamizando la actividad de bares y restaurantes del municipio», aseguraron los promotores de la iniciativa.

Vecinos y visitantes han disfrutado del itinerario marcado por bares y restaurantes locales que combinó gastronomía y sostenibilidad. «El Pintxo Tour forma parte de la labor de Bermeo Tuna World Capital para posicionar Bermeo como Capital Mundial del Atún. La iniciativa impulsa las prácticas sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor del atún, desde la pesca, hasta la transformación, comercialización y consumo», recordaron.

Tradición e innovación

Los hosteleros participantes presentaron creaciones originales que fusionaron la tradición marinera con propuestas innovadoras. «Este tipo de iniciativas deberían repetirse más a menudo porque hacen que la gente se mueva, y eso es justo lo que necesitamos en Bermeo», destacó por su parte Álex Duque, chef del restaurante 'Alakrana' Bermeo.

El tour también ofreció atractivos sorteos con packs de conservas de atún y bonito, así como menús especiales en restaurantes de referencia como Leku Asador Bermeo, Kai Alde, Andeko, Almiketxu, Toki Alai y el propio Alakrana. «De esta manera, se hemos premiado la participación y se ha dado un valor añadido a la experiencia, acercando todavía más el producto local a vecinos y turistas».

Con más de 40 socios internacionales, Bermeo Tuna World Capital trabaja para impulsar prácticas sostenibles en toda la cadena de valor del atún, desde la pesca hasta el consumo, conectando ciencia, innovación y gastronomía. «Bermeo se consolida como un destino enogastronómico de referencia en el País Vasco y más allá», aseguraron.