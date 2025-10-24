Comienzan las obra del nuevo ascensor que comunicará los barrios de Bolueta y Txurdinaga Las obras, que tienen un plazo de ejecución de siete meses, cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros

Si los plazos se cumplen, la próxima primavera Bilbao estrenará un ascensor urbano que comunicará los barrios de Bolueta y Txurdinaga. El Ayuntamiento de la capital vizcaína acaba de confirmar que las obras del nuevo elevador comenzarán la próxima semana la próxima semana y contarán con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

El mecanismo unirá la Avenida Julián Gaiarre y la carretera N-634. «Se trata de una zona que presenta un fuerte desnivel, superior a los 12 metros, y que actualmente se salva gracias a unas escaleras», detallan desde el Consistorio. El ascensor contará con dos paradas, dispuestas a 180 grados. La inferior estará ubicada en la carretera nacional, Bilbao-Galdakao y la superior conectará con Julián Gaiarre, a través de una pasarela de 15,85 metros de longitud. «En los desembarques de ambas paradas se habilitará nuevo mobiliario urbano (papeleras y bancos), se reforzará el alumbrado y se ejecutarán nuevas canalizaciones de fibra óptica municipal», apuntan las mismas fuentes.

Con capacidad para 13 personas y vídeovigilancia las 24 horas del día, estructuralmente se materializará mediante núcleo vertical con estructura metálica, recubierto de vidrio laminado. Su plazo de ejecución estimado es de siete meses. Cuando entre en funcionamiento el mecanismo se une a la batería de 79 elementos mecánicos -entre ascensores y rampas o escaleras- con los que ya cuenta la ciudad. A ellos se unirán en breve otros siete dispositivos que están actualmente en ejecución: el del barrio de Masustegui, presupuestado en 4,5 millones de euros; el que unirá la Plaza de la Cantera y la calle Concepción (3 millones); el del barrio de San Joaquín (1,2 millones de euros); uno en Lezeaga, con una inversión de casi 629.000 euros y tres más en el barrio de Zurbaranbarri (2,5 millones).

