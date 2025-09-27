El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo

Marcó el ritmo de la noche bilbaína desde finales de los 90

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:26

En Alameda Urquijo sigue la cascada de cierres de establecimientos hosteleros. El último en bajar la persiana ha sido el Twiggy, un clásico de la ... capital vizcaína. Su desaparición ha pasado de puntillas, pero a la vuelta del verano los vecinos se han dado de bruces con la pérdida de un local que abrió sus puertas en 1993. Tardó poco en convertirse en uno de los pub míticos de la ciudad.

