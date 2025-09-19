La Sausería (antiguo Passerella) baja la persiana

La Sausería, uno de los restaurantes que mejor combinaba la calidad y el precio en los menús del día y en las cartas de fin ... de semana, ha puesto fin a sus días en Bilbao. Abanderó una cocina tan informal como saludable y asequible. Se distinguió por combinaciones culinarias sorprendentes a partir de ingredientes naturales y de temporada. Y una cuidada selección de vinos y cerveza de bodega para disfrutar «de los mejores maridajes» en comidas y cenas.

A La Sausería le costó muy poco hacerse un hueco en el cada vez más competitivo mundo de la restauración. Aterrizó antes de la ciudad se entregase en masa al aluvión turístico. Optó por una cocina mediterránea con «todo tipo de opciones vegetariana, vegana y sin gluten». Se adelantó con unos fogones dietéticos y aprovechó el emplazamiento –en el número 30 de Alameda Urquijo– llenando sus salones.

El negocio marchó como un tiro hasta que empezó a desinflarse, pese a que su variada oferta –compuesta de hasta 14 menús cada día– empezó a caer en el olvido. Era de los pocos sitios donde todavía se podía comer por aproximadamente 13 euros. El risotto de hongos con aceite de trufa y el arroz a banda negra de chipirones figuraban entre sus especialidades más reclamadas. Igual que la tempura de champiñones, el poke de salmón marinado y quinoa o el carpaccio de entrecote con patata a la limeña.

La Sausería es ya historia. Llevaba varias semanas cerrado. Los transeúntes y clientes pensaban que su clausura era temporal, un simple punto y aparte, pero la web avisa desde hace días del «cierre permanente». Algunos clientes se venían quejando en el recta final de su andadura que tanto la calidad como la cantidad de las raciones había ido menguando. «Los platos cada vez son más pequeños», lamentaban. «Hemos estado 50 minutos en la mesa y todavía no nos han servido. Hemos hecho una reserva y no han querido darnos otra», se quejaban otros.

Sabor italiano

Había opiniones para todos los gustos aunque abundaban las positivas. La Sausería se ha despedido, aunque en la memoria colectiva de muchos bilbaínos seguía siendo el Passerella, el primer italiano de Bilbao. Toñi García bajó la persiana en 2016. Su restaurante abrió los fogones internacionales en los 80. «Entre la jubilación y la competencia tan dura...», deslizaba la propietaria.

Hubo un tiempo en que en Bilbao era tan difícil dar con turistas –tanto extranjeros y nacionales– como con restaurantes internacionales. Simplemente no había. Por eso, el Passerella conservaba ese aroma clásico, del primero en abrazar las cocinas de otros países y trabajar fogones inusuales en una época en la que las mesas bilbaínas se poblaban de merluzas, raciones de bacalao y chuletones de buey.

¡Buon apettito!, sugerían a los comensales nada más atravesar el número 30 de Alameda de Urquijo. Echó a andar el 7 de mayo de 1980 en una ciudad, evidentemente, sin Guggenheim, metro y tranvía, pero con grandes deseos de evolucionar culinariamente. En los 80 los restaurantes italianos arrasaban en toda Europa, y Bilbao no fue una excepción.

Fue entonces cuando Juan Antonio Ipiña se atrevió a dar «ese gran paso». Se rodeó de grandes maestros de la gastronomía trasalpina y tuvo la «gran fortuna» de contar con dos cocineros que habían trabajado en el Palacio de Buckingham y que le sirvieron de «avanzadilla de ideas». El difunto Juan Antonio y Toñi convirtieron el Passerella en punto de encuentro de los amantes de la buena mesa y de «muy distintas tendencias y generaciones». A ambos les apasionaba la comida italiana y eran fervientes «athleticzales, por lo que fuimos mucho a ver jugar a nuestro equipo a Italia. Allí probamos muchos platos típicos del país».

El local se erigió pronto en uno de los lugares de moda en los que había que comer. Hasta el domingo 20 de marzo de 2016 en que, con mucha tristeza, se despidió. Luego llegó La Sausería pero para muchos bilbaínos siempre fue el antiguo Passerella. ¿Por qué ese nombre? Porque desde su comedor se veía la pasarela de Galerías Urquijo. Otro clásico hoy en horas muy bajas.