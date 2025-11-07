Un camión hace la tijera y provoca fuertes retenciones en el Txorierri sentido Barakaldo

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una colisión múltiple ha obligado a cortar los tres carriles a la altura de Sondika

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Retenciones kilométricas en el Txorierri sentido Barakaldo. Un camión ha hecho la tijera a la altura de Sondika y se ha quedado cruzado en la calzada, obstaculizando tres de los cuatro carriles, que permanecen cortados al tráfico. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, primero el tráiler se ha visto afectado por este giro accidental de la cabina y un turismo que circulaba por detrás no ha podido evitar ha colisionar contra su parte trasera. Al menos, una persona ha resultado herida.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 13.00 horas y ha colapsado este tramo de la N-637 en plena hora punta. La Ertzaintza mantiene cerrados tres de los cuatro carriles. El único vial que parmenece abierto es el derecho, que es el de incorporación desde Sondika. La alternativa para evitar el atasco es la N-737, pero desde la Ertzaintza advierten que también presenta una alta densidad de tráfico.

Grúas y servicios de emergencia han acudido al lugar, el punto kilométrico 16. Hasta que no se retiren los vehículos siniestrados no se prevé que la circulación recupere la normalidad. En estos momentos, la caravana llega hasta los túneles de Artxanda.

Ambulancia averiada

Asimismo, en el puente de Rontegi, también sentido Barakaldo, una ambulancia ha obstaculizado un carril tras una avería. Al parecer, se ha reventado una rueda y no ha podido continuar la marcha. También está provocando importantes retenciones en este punto de la red viaria vizcaína tan transitado.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

