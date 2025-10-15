El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros de Protección Civil vigilan la altura de la marea en Erandio Mireya López

Bordillos, peraltes y una barrera junto a la ría para para proteger Erandio de las inundaciones

El diputado Carlos Alzaga reconoce que las medidas, que elevarán «unos centímetros» la cota, están en fase de diseño pero que la solución definitiva «es competencia de URA»

Eva Molano

Eva Molano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:56

URA ha actualizado -aunque no está aún en vigor- los mapas de riesgo de inundación, situando el barrio de Altzaga de Erandio como zona roja ... por la acción de la marea, dentro de un periodo de retorno de 10 años. Y es ahí donde se proyecta un bidegorri, cuya construcción no está exenta de polémica, precisamente, por esa inundabilidad. En una comparecencia del diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, solicitada por Raúl Méndez, juntero de EH Bildu, Alzaba ha defendido que la obra del citado bidegorri que ejecuta la institución foral a su paso por la localidad contó desde el principio con el visto bueno de URA, la Agencia Vasca del Agua, organismo competente en materia de inundaciones. Puntualizó, eso sí, que dar solución a los problemas de inundabilidad no forma parte de las competencias de la Diputación.

Bordillos, peraltes y una barrera junto a la ría para para proteger Erandio de las inundaciones

