Bordillos, peraltes y una barrera junto a la ría para para proteger Erandio de las inundaciones

URA ha actualizado -aunque no está aún en vigor- los mapas de riesgo de inundación, situando el barrio de Altzaga de Erandio como zona roja ... por la acción de la marea, dentro de un periodo de retorno de 10 años. Y es ahí donde se proyecta un bidegorri, cuya construcción no está exenta de polémica, precisamente, por esa inundabilidad. En una comparecencia del diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, solicitada por Raúl Méndez, juntero de EH Bildu, Alzaba ha defendido que la obra del citado bidegorri que ejecuta la institución foral a su paso por la localidad contó desde el principio con el visto bueno de URA, la Agencia Vasca del Agua, organismo competente en materia de inundaciones. Puntualizó, eso sí, que dar solución a los problemas de inundabilidad no forma parte de las competencias de la Diputación.

El responsable foral ha reconocido que el Ayuntamiento de Erandio, que mostró su preocupación por el proyecto, pidió modificarlo para proteger en lo posible a los vecinos. Según ha remarcado, la solución a medio y largo plazo se estudia en el seno de la mesa KAIA, en la que participan distintos departamentos del Gobierno vasco, Euskalmet, Ihobe y Azti, para afrontar la inundabilidad de la ría en su conjunto.

Obra «neutra»

Los vecinos de Erandio siempre han denunciado que el proyecto del bidegorri de la ría no tenía en cuenta la subida del nivel del mar. El diputado de Infraestructuras ha vuelto a rechazar que las inundaciones de 2024 fueran por culpa de las obras que ejecuta la insitución foral, tal y como indicó en un informe la arquitecta municipal de Erandio, si no porque, según Azti, ese año se alcanzó un nivel de marea histórico. Aun así, aseguró que, para salvaguardar a los vecinos, se modificará el proyecto. Se ejecutarán nuevos bordillos, cambios de inclinación (peraltes)... Aunque las modificaciones serán mínimas, permitirán cotas mínimamente superiores, de algunos centímetros, «ya que hay un margen muy pequeño de maniobra», ha dicho, para permitir la accesibilidad y el desagüe de la carretera de la ría. Se estudia también «la integración de una barrera». Todas estas acciones están en fase de diseño. El bidegorri también será modificado a petición de una empresa, una metalurgia. Alzaga ha recordado que las obras son climáticamente «neutras».

«No es un tema de culpas, es de competencias», ha expuesto Alzaga, que ha advertido de que «no se puede hacer cualquier cosa» porque ello obligaría a modificar el proyecto y no sería deseable tener que paralizar la obra. Y ha aclarado que la solución definitiva a las inundaciones en el barrio deberá ser planteada por URA.

Desde EH Bildu, Raúl Méndez ha declarado que «ahora sabemos que lo que pasó hace un año, y se dijo que no iba a volver a ocurrir, probablemente sí ocurrirá porque crece el riesgo de inundación». ha insistido, en este sentido, en que la subida del nivel del mar debería ser tenida en cuenta en la obras, «tal y como dijimos hace 12 meses«. »Ahora es cuando hay que adaptar las medidas necesarias. Se trata de una obra, la del bidegorri a su paso por Erandio y el puente, de una inversión importante, de unos 20 millones, y habría que buscar la colaboración para poder anticipar riesgos y adecuarla», ha expresado. Desde el PP, Raquel González ha recordado que «dijeron a los vecinos que la obra del puente All Iron no se podía modificar, y se modificó por el lado de Barakaldo». ha abogado así por minimizar las inundaciones y llegar a soluciones también en Erandio.