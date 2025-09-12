Medio Ambiente eleva a 8.000 los vizcaínos en riesgo por las mareas extremas en la Ría

Eva Molano Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:59 Comenta Compartir

Más de 8.000 vizcaínos pueden sufrir inundaciones por las pleamares de la Ría de Bilbao a corto plazo. Residen, principalmente, en Erandio. URA, organismo dependiente del Gobierno vasco, ha actualizado los mapas de inundabilidad de 19 de las 92 zonas vascas en riesgo potencial en la cartografía de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, abierta ahora a aportaciones. Y sitúa a este municipio de la Margen Derecha como el pueblo más amenazado en toda la comunidad, con la peculiaridad de que el peligro se debe a los niveles extremos de marea. Todo el barrio de Altzaga, en el que antes se preveía un episodio cada 100 años, pasa a la zona roja, de alta probabilidad de inundación: una vez cada diez años.

Mapa 2025 Mapa 2019

Los cambios, realizados en base a los últimos datos oceanográficos, son de calado. La población en riesgo más inmediato pasa de 0 a 8.235 habitantes, por lo que esta zona se convierte en la más vulnerable y requiere a partir de ahora de máxima atención por parte de las instituciones, imponiéndose medidas estructurales para salvaguardar a la población. Por otro lado, el nuevo mapa exime de cualquier riesgo las puntas norte y sur de la isla de Zorrozaurre por efecto de la apertura del canal de Deusto y porque los rellenos realizados alivian el impacto de una eventual avenida.

Periodo de retorno Inundación que se produce una vez cada: 10 años 100 años 500 años EL BARRIO DE ALTZAGA EN ERANDIO pasa a estar considerado de alta probabilidad de inundación, una vez cada 10 años. Los cambios se deben a los nuevos datos de mareas extremas y oleaje y a la subida del nivel del mar (3,6 milímetros al año) Altzaga ERANDIO LA RÍA Puente de Rontegi Punta norte SAN IGNACIO Rellenos TANQUES DE TORMENTAS. Depósitos para contener el agua de lluvia durante la pleamar. Punta sur EN ZORROZAURRE, las puntas norte y sur salen del mapa de inundabilidad por la apertura del Canal de Deusto. Periodo de retorno Inundación que se produce una vez cada: 10 años 100 años 500 años EL BARRIO DE ALTZAGA EN ERANDIO pasa a estar considerado de alta probabilidad de inundación, una vez cada 10 años. Los cambios se deben a los nuevos datos de mareas extremas y oleaje y a la subida del nivel del mar (3,6 milímetros al año) Altzaga ERANDIO LA RÍA Puente de Rontegi Punta norte SAN IGNACIO Rellenos TANQUES DE TORMENTAS. Depósitos para contener el agua de lluvia durante la pleamar. Punta sur EN ZORROZAURRE, las puntas norte y sur salen del mapa de inundabilidad por la apertura del Canal de Deusto. 10 años 100 años 500 años Periodo de retorno Inundación que se produce una vez cada: Altzaga ERANDIO LA RÍA EL BARRIO DE ALTZAGA EN ERANDIO pasa a estar considerado de alta probabilidad de inundación, una vez cada 10 años. Los cambios se deben a los nuevos datos de mareas extremas y oleaje y a la subida del nivel del mar (3,6 milímetros al año) Puente de Rontegi Punta norte SAN IGNACIO Rellenos EN ZORROZAURRE, las puntas norte y sur salen del mapa de inundabilidad por la apertura del Canal de Deusto. Puente de Gehry TANQUES DE TORMENTAS. Depósitos para contener el agua de lluvia durante la pleamar. Punta sur 10 años 100 años 500 años Periodo de retorno Inundación que se produce una vez cada: Altzaga ERANDIO LA RÍA EL BARRIO DE ALTZAGA EN ERANDIO pasa a estar considerado de alta probabilidad de inundación, una vez cada 10 años. Los cambios se deben a los nuevos datos de mareas extremas y oleaje y a la subida del nivel del mar (3,6 milímetros al año) Puente de Rontegi Punta norte SAN IGNACIO Rellenos EN ZORROZAURRE, las puntas norte y sur salen del mapa de inundabilidad por la apertura del Canal de Deusto. Puente de Gehry TANQUES DE TORMENTAS. Depósitos para contener el agua de lluvia durante la pleamar. Punta sur

La segunda zona más afectada después de Erandio es la del Urumea, donde el agua amenaza a más de 2.400 vecinos y también se ha actualizado la inundabilidad por las mareas. Y es que en los estuarios, y en mayor medida en un entorno tan modificado como la Ría, confluye el riesgo de avenida con el propio peligro que entrañan la pleamares y el oleaje, que produce una sobreelevación del agua. Una que invade con cada vez más frecuencia el barrio de Altzaga, una antigua marisma rellenada para construir el enclave. Allí se sitúa el Consistorio de Erandio y residen unos 10.000 vecinos. En marzo del pasado año, una pleamar de grandes magnitudes dejó daños valorados en medio millón de euros. Los afectados y la plataforma Erandioko Auzokideok llevaban tiempo solicitando precisamente, la actualización del mapa de riesgo, creado en 2013.

Para revisar la situación, URA tomó como referencia datos recientes de mareógrafo de Bilbao y de otro estrenado en Pasaia en 2007, que estos años registraron episodios de pleamar importantes que permitieron realizar un «mejor ajuste de extremos» y constataron «un ascenso significativo del nivel medio del mar. que crece unos 3,6 milímetros al año por el cambio climático». Por su parte, las boyas de Bilbao y Donostia certificaron que la sobreelevación de la lámina de agua producida por el oleaje «alcanza valores máximos de un metro en desembocadura expuestas como la Ría, el puerto de Bermeo, Urdaibai y el estuario del Urumea».

El Ejecutivo autonómico ya situaba desde 2022 a Erandio como la localidad más afectada por la subida del nivel del mar en toda Euskadi. Y en anteriores planificaciones hidrológicas se definieron actuaciones como la construcción de una protección de borde en el barrio de Altzaga, pero no se incluyeron en el actual plan de acción de URA. Sí que se inició, en su lugar, un bidegorri por parte de la Diputación que, según los vecinos, provocó desbordamientos al derribar el muelle que contenía la Ría. Los expertos de URA explican que ahora se diseñarán acciones que se podrán incluir en la planificación hidrológica en 2027, aunque se antojan extremadamente complejas. ¿Cómo poner puertas a un mar que crece cada año?

Se trata de un desafío que requerirá de una «acción interinstitucional coordinada» a largo plazo y que ya se estudia en el seno de la mesa Kaia, creada por el Gobierno vasco y liderada por la Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático a través de la sociedad pública Ihobe, en la que participan URA, la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana y Euskalmet, con el apoyo de Azti. De momento, URA ha solicitado a la Diputación que eleve la cota del bidegorri que se construye en la ribera para que sirva de defensa a la población, algo que los vecinos ya habían pedido en reiteradas ocasiones. «Estas obras se proyectaron sin tener en cuenta la subida del nivel del mar y rebajando aún más la cota del muelle de forma imprudente al proyectar alturas finales inferiores a las preexistentes. Tampoco ayudó que los datos de mareas llevaran años desactualizados», relata Kike Prada, portavoz vecinal, que destaca también el riesgo fluvial en la vega de Asua.

Cotas de seguridad

Desde la Agencia Vasca del Agua agregan, además, que se ha instalado un mareógrafo en Erandio para monitorizar el riesgo a tiempo real y que cuando el nuevo mapa entre en vigor, en tres meses, todas las nuevas construcciones en la zona roja deberán realizarse en cotas seguras para la población, al igual que en Zorrozaurre, donde los nuevos pisos se levantan sobre un relleno de 1,5 metros de altura. Eso sí, el nivel del mar seguirá subiendo y las afecciones irán a más. Si la población se mantuviese constante, los afectados llegarían a 42.000 en toda Euskadi, por lo que un estudio del propio Gobierno vasco recomienda, además de la subida de la cota, la protección de edificios e incluso la retirada de edificaciones en riesgo del litoral. Una medida que, en casos concretos como el de Altzaga, tendría un impacto social incalculable.

Comenta Reporta un error