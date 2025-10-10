Bizkaia reconoce que nunca podrá supervisar «al 100%»las colonias privadas La Diputación aclara que no remitió al Gobierno la queja sobre Bernedo recibida en 2019, sino que animó a esa familiaa dirigirse al Ejecutivo

Las instituciones nunca podrán controlar «al 100%» las colonias de titularidad privada para evitar que se repitan hechos como los sucedidos en el campamento de Bernedo. La Ertzaintza ya ha registrado 16 denuncias de familias por presuntos delitos de exhibicionismo y coacción y otra por un presunto delito de agresión sexual ocurridos este verano.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, explicó este jueves que el Gobierno vasco y las entidades forales trabajan para «analizar la situación, ver cómo se pueden mejorar los protocolos y cómo se pueden también introducir en el ámbito de lo privado», que, precisó, «está fuera de nuestras competencias». «La legislación posibilita establecer algunas medidas, pero no en un 100%, porque estamos hablando del ámbito privado», apuntó. El Ejecutivo autonómico y las diputaciones han constituido esta semana una mesa de coordinación para analizar los errores que se han podido cometer en el caso de Bernedo.

Por otro lado, Arrizabalaga aseguró que no existe «ninguna disonancia» con el Gobierno vasco en relación a una queja recibida por la institución foral por el polémico campamento ya en 2019. Esta semana la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, dijo que no llegó ninguna queja o irregularidad enviada por la Diputación al registro del Ejecutivo autonómico, pese a que portavoces forales así lo aseguraron a ELCORREO.

La portavoz explicó que la Diputación recibió el aviso de una familia mediante una plataforma de quejas y solicitudes y que «se respondió diciendo que el órgano competente en este caso es el Departamento de Juventud del Gobierno vasco». Fue «a esa persona a quien derivamos al Gobierno y no la queja directamente al Gobierno», apuntó. La Diputación desconoce «después qué ocurrió con esa queja» porque «la trazabilidad se pierde».