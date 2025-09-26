Bilbao tendrá un nuevo albergue de peregrinos en primavera El equipamiento se ubicará en la calle Zabalbide y estará gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia y la empresa de inserción sociolaboral de EDE Fundazioa

Alba Peláez Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:04 | Actualizado 17:18h.

Bilbao suma un nuevo albergue para peregrinos en la calle Zabalbide, en el antiguo depósito de aguas. El equipamiento empezará a funcionar en primavera y estará gestionado por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia y Suspertu S.L., la empresa de inserción sociolaboral de EDE Fundazioa. Las obras para materializar el nuevo equipamiento ya han concluido y se ha creado un edificio de tres plantas, con un patio interior ajardinado y una gran terraza.

La infraestructura se encuentra a unos 200 metros del trazado del Camino del Norte, una ruta que entra en Bilbao por Begoña procedente de las faldas de Artxanda y atraviesa la ciudad bajando por las Calzadas de Mallona y cruzando el Casco Viejo hasta San Antón, para continuar por San Francisco y Autonomía y, de ahí, sale por la carretera Basurto-Kastrexana.

Ampliar Vista del patio interior del albergue. Bilboko Udala

Según lo establecido, la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia gestionará las dos primeras plantas del edificio, además de una zona interior en el bajo que podrán usar los peregrinos durante las comidas y los periodos de descanso y los espacios exteriores destinados a la estancia. Por su parte, Suspertu S.L. la será responsable de la gestión de la cocina, comedor y barra en la planta baja, así como del patio exterior. Lo hará a través de un proyecto de hostelería y restauración orientado a la inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión.

La cesión de uso tiene una duración inicial de 5 años y será prorrogable anualmente por un máximo de 10 años más. Entre otras obligaciones, las entidades deberán presentar memorias anuales de actividad, mantener los espacios en condiciones óptimas, suscribir pólizas de seguro y coordinarse en el uso del edificio. También se constituirá una Comisión de Seguimiento con representación de todas las partes para garantizar el buen funcionamiento del proyecto, la convivencia de actividades y la resolución de incidencias.

Edificio sostenible

Las obras se han abordado de forma que resulten 100% sostenibles, segú ha indicado el Consistorio. El objetivio: crear un impacto positivo a nivel medioambiental con reutilización de aguas, introducción de arbolado y vegetación interior y exterior, generación de energía fotovoltáica, monitorización de sistemas energéticos, construcción con materiales reciclados y reciclables y un consumo de energía casi nulo.

La apertura de puertas del edificio municipal este viernes ha contado con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la presidenta de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia, Isabel Alzorriz, y el director de la fundación EDE, Jaime García. El regidor ha señalado que este «es un ejemplo claro de colaboración entre el sector público, el tercer sector y la ciudadanía, que pone en valor nuestra ciudad como lugar de acogida y hospitalidad dentro del Camino de Santiago».