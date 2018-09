Bilbao busca ampliar su oferta educativa con dos universidades británicas La delegación del Ayuntamiento que viaja a Londres está encabezada por la concejala de Alcaldía, Gotzone Sagardui. / Manu Cecilio El Ayuntamiento sondea en Londres a dos centros de fama mundial en arquitectura y moda XABIER GARMENDIA Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:39

Es una apuesta muy ambiciosa, pero está al nivel de lo que la rodea: la radical transformación urbanística que viene viviendo la ciudad en las últimas décadas. Bilbao quiere afianzar su relevancia internacional en el campo del diseño para convertirse en epicentro del saber en moda y arquitectura. Dicho de otra manera, quiere dejar de aparecer como un caso de estudio en los apuntes de todos los alumnos para pasar a ser el lugar en el que estos deben formarse. Con ese reto en mente, una delegación del Ayuntamiento pone rumbo hoy a tierras inglesas para intentar atraer a dos centros universitarios de fama mundial: el University College of London y el London College of Fashion.

El objetivo del Consistorio es «tejer alianzas» de cara al polo universitario que se está forjando en Bilbao, con su núcleo ubicado en Zorrozaurre. «Queremos crear un ecosistema del conocimiento para atraer talento. No consiste solo en aumentar la oferta académica, sino en hacer posible también el desarrollo profesional de los jóvenes que vengan», precisa Gotzone Sagardui, concejala de Alcaldía, que encabeza el viaje a Londres. Este mismo lunes ya comenzaron las clases en Digipen -especializado en videojuegos- y para los próximos meses se espera la llegada de Mondragón -con el proyecto de emprendimiento As Fabrik-, así como de Kunsthal y la Universidad de Navarra, enfocados hacia la arquitectura, la moda y la animación.

Son precisamente estos campos, bajo el paraguas común del diseño, en los que el Ayuntamiento está apuntando más alto. Sus representantes tratan de convencer desde hoy al University College of London, uno de los centros públicos británicos de mayor prestigio, según todos los índices. Sin ir más lejos, es considerada la décima mejor universidad del mundo por el QS World University Ranking 2019. Aún más valorada si cabe es, en concreto, la Bartlett School, su escuela de arquitectura y urbanismo, la segunda mejor del planeta, solo por detrás del estadounidense Massachusetts Institute of Technology (MIT). Entre sus pasillos se pueden encontrar a profesores de la talla de Peter Cook, autor de edificios con estrambóticas formas y uno de los precursores en llevar la esencia del pop inglés a la arquitectura.

Llegar a un acuerdo con este centro, fundado en 1841 y con alrededor de 2.100 estudiantes en sus aulas, supondría un empujón trascendental hacia el posicionamiento de la ciudad como foco de interés arquitectónico a nivel mundial. «Bilbao ha vivido una transformación urbanística que aún no se ha completado. Tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar», comenta Sagardui. No en vano, hay que recordar que hoy por hoy la oferta académica en este campo es muy reducida en la capital vizcaína, ya que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) está situada en San Sebastián.

Cantera de grandes modistas

De forma paralela, la delegación del Consistorio visitará también las instalaciones del London College of Fashion, un centro especializado en moda afiliado a la University of the Arts. En su caso, imparte grados, posgrados y cursos sobre estilo, maquillaje, belleza y negocios a más de 2.300 estudiantes. Por sus clases han pasado alumnos ilustres como el malayo Jimmy Choo, mundialmente conocido por sus zapatos para mujer hechos a mano, y el cordobés Palomo Spain, uno de los modistas más relevantes del momento. «Hay una alta apuesta por la calidad en el diseño y esta es una faceta más. Debemos trabajar codo con codo junto a quienes estén a la vanguardia del conocimiento», detalla la edil.

Los contactos con ambas universidades se encuentran aún en un desarrollo embrionario, pero en el Ayuntamiento se muestran optimistas por el «interés común» que han detectado en sendos casos. El viaje a Londres será la auténtica prueba del algodón para testar su disposición a aterrizar en Bilbao. En todo caso, se trabaja igualmente en conversaciones con otros centros internacionales para fortalecer aún más el polo de conocimiento.