Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos La localidad vizcaína se sumerge en sus fiestas patronales que se alargarán hasta el próximo 19 de octubre

La bajada, la sokatira, las comidas populares, el karparamartxo, el zurrakapote o la Eskarabillera... Las fiestas de Basauri (oficialmente los Sanfaustos) se han convertido en toda una seña de identidad de la localidad vizcaína. Los basauritarras esperan con ganas que llegue octubre para darlo todo durante más de una semana llena de mucha juerga. El motor de todo lo que ocurre estos días son si duda las 16 cuadrillas que llevan activas desde los años 60 con el objetivo de dinamizar y dar identidad a los diferentes barrios. Vecinos de todas las edades forman el engranaje perfecto para que todo funcione a la perfección. Se reúnen durante el año para organizar decenas de actividades gastronómicas, solidarias, deportivas, conciertos y comidas para unas fiestas patronales inolvidables.

Las 16 cuadrillas de Basauri

Laguntasuna (1966)

El origen de Laguntasuna, primera cuadrilla de Basauri y cofundadora de Herriko Taldeak, fue en el 66, cuando un grupo de amigos, la mayoría de la zona de Bizkotxalde, decidieron crear un grupo para animar las fiestas. Su lonja está ubicada en Doktor Jose Garai, 24.

Hauspoak (1967)

Poco después surge Hauspoak. «Con un atuendo sencillo que todos teníamos en casa (pantalón o falda azul, camisa blanca y pañuelo verde al cuello) salimos cantando y bailando por el pueblo». Y desde entonces no han parado. Su lonja está ubicada en Nagusia, 35.

Zigorrak (1967)

Zigorrak nace también a finales de los 60. Estaba formada por amigos de diferentes barrios de Basauri. En su origen fueron 25 miembros. Su idea original fue la de «divertirse y hacer mucho ruido», para lo cual crearon una 'banda de cartón', (hojalata en este caso), con la cual recorrían los barrios del pueblo. Su lonja está ubicada en Fauste, 18.

Ogeta Bat (1968)

La cuadrilla Ogeta Bat, la más multitudinaria de Basauri, surgió en el 68. El año pasado fueron los encargados de recuperar la Eskarabillera lanzada al cielo por el grupo el último día de las fiestas de Sanfaustos de 2018. Aterrizó en Ibarrangelu. Su lonja está ubicada en Axular, 4.

Edurre (1968)

Edurre, una de las diez primeras cuadrillas de fiestas, surgió primero como organización juvenil. Su nombre estaba ligado al grupo de danzas y txistu. Su lonja está ubicada en León, 20.

Txikerrak (1968)

«Son casi 50 años de aquella primera aparición de nuestra cuadrilla. Fueron pocos, solo tres (de ahí el nombre). Ellos solos hicieron la bajada en bicicleta y participaron en los actos de las fiestas», apuntan sus fundadores. La lonja está ubicada en Florian Tolosa,1.

Zoroak (1968)

Zoroak fue una de una de las cuadrillas iniciales que formaron Herriko Taldeak con el nombre original de 'Los Boonies', en el barrio de Benta. Ha pasado por diferentes ubicaciones, pero desde hace más de dos décadas mantiene su lonja actual en la calle San Fausto 22.

Ontzak (1978)

En el 68 se forma el Umab (unión mixta de amigos de Basauri), precursor de la cuadrilla Ontzak. Este grupo lo impulsan los jóvenes de los barrios del Kalero y Basozelai. Su lonja está ubicada en Agirre Lehendakari, 12.

Alaiak (1978)

El nacimiento de esta cuadrilla está ligado al del grupo de danzas vascas 'Iraultza', que se convirtió pronto en el alma del Alaiak en sus primeros años. Mantienen su lonja en Axular, 1.

Aldatxa (1978)

Aldatxa surge como cuadrilla en el año 1978, fruto de las inquietudes de un grupo de jóvenes de Basozelai por tener presencia en las fiestas del municipio. «El nombre hace referencia a las cuestas de nuestro barrio», apuntan. Su lonja está ubicada en Landa Doktorren, 14.

Urbiko Lagunak (1979)

Varios vecinos de Urbi se unen para fundar una cuadrilla de fiestas ya que este barrio no tenía representación en aquella época. Se pusieron manos a la obra e idearon un escudo y un traje que les diera una identidad propia. Su lonja está ubicada en Agirre Lehendakari, 14.

Itsaslapurrak (1968)

Aunque como la mayoría de cuadrillas, Itsaslapurrak surgió de la mano de unos cuantos amigos que querían pasárselo bien en las fiestas de Basauri, en un par de años este grupo ya superaba los 700 socios. Tienen su lonja en Nafarroa, 12.

Mozkorrak (1987)

A finales de julio del 87, Mozkorrak solicita a Herriko Taldeak el ingreso como la duodécima cuadrilla en representación del barrio de Ariz. Tras el visto bueno, pero con la condición de estar un año a prueba y sin derecho a subvención, consiguieron ganarse un hueco en el panorama festivo del pueblo. Su lonja está en Bidearte Hiribidea, 15.

Txanogorritxu (1990)

«Como en cualquier cuento, esta aventura comienza un lluvioso y gris día cualquiera, de los de hace mucho tiempo y que ya no abundan. Aunque no demasiado lejano para los de buena memoria, situado en una década de profundos cambios culturales: los 80». Aunque no fue hasta unos años más tarde cuando se convirtieron realmente en cuadrilla de fiestas. Su lonja está ubicada en Nagusia, 26.

Basajaunak (1993)

Basajaunak nació gracias a un grupo de amigos de Basozelai «que cada año acababamos separados y desperdigados durante las fiestas por los diferentes actos de cuadrillas», explican. «Cada uno tiraba para la suya propia y así era imposible ponerse de acuerdo», detallan. Hasta que finalmente decidieron crear una nueva. Su lonja está en Agirre Lehendakari, 6.

Basatiak (1996)

Basatiak surge «de un grupo de jovenes comprometidos con las fiestas de Basauri, con muchas ganas y entusiasmo por seguir disfrutando de las mismas dentro de una cuadrilla», detallan. «El comienzo fue muy duro, al ser la mayoría estudiantes y tener que realizar un desembolso económico importante para poder sacar desde cero esta gran cuadrilla», añaden. De esta manera se convierten en la decimosexta cuadrilla dentro de Herriko Taldeak. Su lonja está en Agirre Lehendakari, 22.