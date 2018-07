El Ararteko pide al Ayuntamiento que haga respetar la normativa a las terrazas de la Plaza Nueva El Ararteko recomienda que se retire el permiso de instalación de las kupelas o toneles que se pueden ver por toda la Plaza. / Borja Agudo Se hace eco de una queja vecinal que denuncia la instalación de más mesas y sillas de las autorizadas, y de obstáculos en los accesos y soportales JULIO ARRIETA Viernes, 20 julio 2018, 00:54

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que tome medidas para que se cumpla la ordenanza del espacio público en la instalación de terrazas en la Plaza Nueva. El Defensor del Pueblo se ha hecho eco así de una queja ciudadana: en el corazón del Casco Viejo se da «un incumplimiento reiterado de la regulación» por parte de algunos locales de hostelería, que ocupan con sus mesas y sillas más espacio del que les corresponde, instalan elementos que obstaculizan el paso o alteran fachadas y arcos. Mientras la asociación de residentes Bihotzean apoya la denuncia, los hosteleros la ven injustificada.

La queja no es nueva. El mismo Ararteko recuerda en su comunicado de ayer que en 2015 ya se dirigió al Consistorio bilbaíno por esta misma cuestión. Pero según el remitente de la reclamación que recoge ahora, la situación ha empeorado en vez de mejorar. Uno de los vecinos que apoya la queja explicaba ayer a EL CORREO que «si se cumpliera la normativa, habría equilibrio entre residentes, hostelería y turismo. No tendría por qué haber ningún problema». Pero a su juicio, «no es así. El Ayuntamiento da rienda suelta a la hostelería porque es buena para el turismo y se olvida de quienes vivimos aquí y aguantamos los incumplimientos de horario, los ruidos y la ocupación irregular de espacios». El problema «es que aquí algunos bares entienden que los pórticos son una extensión de su local y se adueñan de ellos. Y no lo son». Javier Rodríguez, de la asociación vecinal Bihotzean, recuerda que la Plaza Nueva es un espacio monumental «que cuenta con el mismo grado de protección que la catedral». Y sin embargo, «es un auténtico desorden en cuanto a espacio público». Por ello, considera «un avance la intervención del Ararteko».

Control municipal

Desde el otro lado de la barra, la percepción es diametralmente opuesta. Héctor Sánchez, presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, muestra su extrañeza por esta misma intervención: «El Ayuntamiento ejerce un control bastante exhaustivo de las ordenanzas», asegura. Y lo hace «especialmente en la Plaza Nueva. Es uno de los puntos que más se controla». Por su parte, Unai Aizpuru, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, se muestra más crítico. Considera que estas quejas solo reflejan el sentir de un número «muy pequeño de personas. El Ararteko puede recomendar lo que quiera, pero nosotros trabajamos para garantizar la convivencia», asegura. «Los comerciantes y hosteleros cumplimos la norma y los vecinos son nuestros clientes, estamos trabajando por conseguir un Casco Viejo más agradable vivo y confortable para los de dentro y los de fuera».

«En su día ya se retiraron los elementos que incumplía la normativa municipal» El Ayuntamiento

Por su parte, fuentes municipales recuerdan que «las recomendaciones del Ararteko no son vinculantes». En todo caso, algunas de las medidas que indica ya se tomaron en su día: «Se realizaron inspecciones y se retiraron los elementos que incumplían la normativa». En este sentido, también señalan que «la Plaza Nueva es uno de nuestros ámbitos de actuación prioritarios».