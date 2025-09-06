¿Por qué los alojamientos rurales vizcaínos se han marcado un agosto de récord?

No solo de playas viven los veraneantes vizcaínos. Cada vez más gente tira al monte en vez de dirigirse a la costa. Es una de ... las explicaciones para justificar el porqué de los extraordinarios números que acumulan este verano los alojamientos rurales vascos, especialmente los vizcaínos y guizpucoanos. Han vivido el mejor agosto de la historia, un temporadón de récord. Un vistazo a los resultados facilitados por los establecimientos asociados a Nekatur así lo demuestra.

A casi nadie le han pillado de sorpresa. «Las previsiones así lo indicaban y así ha sido», corrobora Idoia Ezkurdia, gerente de la asociación. La ocupación media en el conjunto de Euskadi ha sido del 80%, rompiendo el techo del 72,61% alcanzado en agosto de 2021, verano en el que las restricciones derivadas del covid marcaron un hito en este modelo de turismo. Solo fue el primero y sirvió para anticipar lo que estaba por llegar.

En Bizkaia, sin embargo, la ocupación ha superado esta cifra, al registrar un 81,11%, tres puntos por encima del año pasado. Urdaibai, con un 92%, y Las Encartaciones, con un 90%, son las comarcas con mayores porcentajes. La tendencia se incrementa cada año. Algo más bajos son los registros de Uribe, Lea Artibai. Duranguesado y Arratia Nervión, donde las ocupaciones fluctúan entre el 68,31% y el 76,44%. Ha sido especialmente acusado, por inesperado, el bajón registrado en de los alojamientos de Durango, que retrocede cuatro puntos.

Pero es una gota en un océano y negocio que tiene toda la pinta de tirar para adelante. El mejor reflejo es cómo van las cosas en Gipuzkoa, el territorio que se desmarca del resto por su privilegiada situación.

Una forma de vida tradicional

Pero por qué se apuesta por este modelo de turismo que pone en valor al medio rural y en su preservación. Así, desde 1991, año de nacimiento de la única asociación de este tipo en Euskadi, Nekatur impulsa «un turismo sostenible que preserva su legado cultural, su entorno natural y su estilo de vida».

Las personas anfitrionas de los agroturismos, casas rurales y apartamentos turísticos rurales son, en su opinión, las mejores transmisoras de una forma de vida tradicional que se ha ido complementando con profesionalidad y cercanía hacia las personas que, más allá de huéspedes, se convierten en parte de su día a día.

Según Ezkurdia, los hosteleros rurales ofrecen una experiencia íntegra a las personas que visitan Euskadi, se les invita a descubrir sus paisajes y ser parte de su cultura, «contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del mundo agro y del turismo rural sostenible e inclusivo». No en vano, Nekatur engloba a más del 61% del alojamiento rural de Euskadi e incorpora a un total de 222 locales asociados. Oferta un total de 2.596 plazas: 449 en Álava (repartidas en 42 alojamientos), 652 en Bizkaia (ofrecidas por 54 alojamientos) y 1.495 en Gipuzkoa (en un total de 126 establecimientos).