La Fiscalía vasca, salvo la sección de Menores, se ha trasladado a su nueva sede, en la confluencia de las calles Henao y Ercilla. jordi alemany

Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresión sexual

Un 27,4% de las 62 diligencias abiertas en 2024 correspondíana jóvenes, sobre todo chicas, protegidos porla Diputación vizcaína

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:52

La Fiscalía Superior del País Vasco, en su memoria anual correspondiente al ejercicio de 2024 hecha pública ayer, tacha de «alarmante» el «elevado número de ... menores tutelados que resultan víctimas de violencia sexual». De las 62 diligencias preliminares tramitadas en 2024 en Bizkaia por un delito de agresión sexual en menores, en 17 de ellos, la víctima era un joven protegido por el servicio de Infancia de la Diputación, lo que supone un 27,4% del total. De esos 17 casos, en ocho el supuesto autor era también un menor tutelado. En la inmensa mayoría, la persona abusada era mujer y el agresor, hombre, salvo en un caso en el que tanto víctima como autor eran de género masculino, detalla el Ministerio público, que dirige Carmen Adán, como fiscal superior en Euskadi.

