Cinco solicitudes de cambio de sexo con 14 años y otra para uso de material genético postmortem En Bizkaia se incoaron 14.557 delitos leves en 2024, un 20% más que el año anterior

Ainhoa de las Heras Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

En Bizkaia se incoaron 14.557 delitos leves en 2024, un 20% más que el año anterior, y se registraron 4.689 juicios, lo que ... supone un incremento del 47,8% con respecto al año anterior, de los que se suspendieron 577. Además del aumento de un 20% de las agresiones sexuales y de los delitos contra el patrimonio del que vienen alertando la Ertzaintza y las Policías locales, la Fiscalía desvela en su memoria otros aspectos de la realidad en Bizkaia. Se resolvieron favorablemente cinco solicitudes de cambio de la mención registral de sexo presentadas en los juzgados de Bilbao por parte de menores de 14 años. No así en los casos en que el solicitante tenía once años y escasos meses. La Audiencia vizcaína había fijado un criterio coincidente con la Fiscalía, según el cual la Ley no podría extenderse a esa edad.

También se registró en un juzgado de Primera Instancia de Bilbao el año pasado una solicitud de autorización judicial para la utilización de material genético postmortem en técnicas de reproducción asistida. Dicho material se había recogido, con autorización judicial por parte de un órgano de Barakaldo, cuando la persona ya había fallecido. La Fiscalía se opuso a la pretensión de los solicitantes al entender que no quedaba probada la existencia de un «consentimiento expreso por parte del finado». La mayor sensibilización social sobre la protección animal conlleva que aumenten las denuncias por maltrato. En Bizkaia se registraron denuncias por la muerte de gatos ferales y una gallina de raza azul extremeña, en peligro de extinción, por parte de «perros peligrosos».

