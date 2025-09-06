El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cinco solicitudes de cambio de sexo con 14 años y otra para uso de material genético postmortem

En Bizkaia se incoaron 14.557 delitos leves en 2024, un 20% más que el año anterior

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:04

En Bizkaia se incoaron 14.557 delitos leves en 2024, un 20% más que el año anterior, y se registraron 4.689 juicios, lo que ... supone un incremento del 47,8% con respecto al año anterior, de los que se suspendieron 577. Además del aumento de un 20% de las agresiones sexuales y de los delitos contra el patrimonio del que vienen alertando la Ertzaintza y las Policías locales, la Fiscalía desvela en su memoria otros aspectos de la realidad en Bizkaia. Se resolvieron favorablemente cinco solicitudes de cambio de la mención registral de sexo presentadas en los juzgados de Bilbao por parte de menores de 14 años. No así en los casos en que el solicitante tenía once años y escasos meses. La Audiencia vizcaína había fijado un criterio coincidente con la Fiscalía, según el cual la Ley no podría extenderse a esa edad.

