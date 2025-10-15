El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Patrullas de la Ertzaintza y la Policía Municipal y los Bizkor desplegaron un gran operativo en Otxarkoaga y La Peña.

Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga

La Policía sospecha que el tiroteo respondía a un ajuste de cuentas por una pelea registrada el día anterior en un bar

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:11

Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao desplegaron un gran operativo durante la noche del pasado lunes para buscar al autor de los disparos efectuados desde ... un coche en marcha en el que viajaban cuatro individuos encapuchados. En el operativo participaron unidades de seguridad ciudadana de ambos cuerpos de varias comisarías, además de los Bizkor, Patrullas de Respuesta Inmediata, especializados en intervenciones con armas. Los agentes sospechan que el tiroteo respondía a un ajuste de cuentas por una pelea registrada el dia anterior en el exterior de un bar de Otxarkoaga, según ha podido saber este periódico.

