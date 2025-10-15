Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga

Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao desplegaron un gran operativo durante la noche del pasado lunes para buscar al autor de los disparos efectuados desde ... un coche en marcha en el que viajaban cuatro individuos encapuchados. En el operativo participaron unidades de seguridad ciudadana de ambos cuerpos de varias comisarías, además de los Bizkor, Patrullas de Respuesta Inmediata, especializados en intervenciones con armas. Los agentes sospechan que el tiroteo respondía a un ajuste de cuentas por una pelea registrada el dia anterior en el exterior de un bar de Otxarkoaga, según ha podido saber este periódico.

La alarma saltó diez minutos antes de las once de la noche del lunes en la calle Txotena del mismo barrio bilbaíno. Un grupo de personas, muy alteradas, denunciaron ante la Policía local que un Audi A7 de color negro se había parado en la curva de Irumineta delante de ellos, ocupado por entre tres y cuatro individuos que cubrían sus rostros con capuchas. Uno de los hombres descerrajó al menos cuatro tiros desde el vehículo. Estos testigos llegaron a identificar al presunto autor de los disparos como R.B.J., de 27 años, con múltiples antecedentes policiales por distintos delitos.

El turismo huyó por el alto de Santo Domingo, donde varios testigos vieron cómo desde el interior realizaban una ráfaga de disparos. En ese mismo momento, agentes de una patrulla de la Policía Municipal destinados en la comisaría de Otxarkoaga que se encontraban en la zona de la calle Fraternidad, situada al lado de la carretera de Santo Domingo, escucharon claramente siete detonaciones. Los policías locales estaban convencidos de que se trataba de disparos de arma de fuego.

En ninguno de los dos incidentes se registraron heridos ni daños materiales, al menos que hayan sido denunciados. Tampoco se encontraron casquillos.

El sospechoso había protagonizado un altercado el pasado domingo, sobre las ocho de la tarde, que los policías vinculan con los tiroteos del lunes. Al parecer, llegó con un vehículo hasta la misma terraza de un bar de la calle Arbolantxa y estuvo a punto de invadir la zona de las sillas y mesas.

Caminando por San Antón

Las personas que se encontraban tomando algo en la terraza le recriminaron su falta de pericia con el coche y el conductor se lo tomó a mal, por lo que se inició una violenta discusión. En medio del enfrentamiento, el automovilista llegó a exhibir una catana. Algunos testigos también han declarado ante la Policía que a lo largo de la noche se le vio también con algún arma de fuego.

El operativo policial se mantuvo durante la madrugada del lunes al martes en busca del sospechoso. Alrededor de las tres de la mañana, R.B.J. fue localizado en compañía de su hermano caminando por el puente de San Antón, en Bilbao, Al registrarle, los agentes no encontraron ningún arma y ellos negaron haber efectuado disparos desde el coche.