Actuación de la Policía Municipal de Bilbao contra el 'top manta'
Actuación de la Policía Municipal de Bilbao contra el 'top manta'

Los agentes han decomisado algunos de los productos a la venta en el entorno de El Corte Inglés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:20

La Policía Municipal de Bilbao ha intervenido en la tarde de este miércoles en la Gran Vía, en el entorno de El Corte Inglés, después de recibir varios avisos ciudadanos por la presencia de numerosos vendedores ambulantes en la zona. Según detallan fuentes municipales a este periódico, una decena de agentes han acudido al lugar y han decomisado algunos de los productos a la venta. Las mismas fuentes confirman que los vendedores se han marchado sin mayores problemas. Posteriormente, también se ha identificado a una persona por grabar la actuación de los agentes.

