Una hora de retenciones entre La Avanzada y el Max Center
B. V.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:36
El comienzo de La Avanzada y parte de la recta del Max Center han recobrado la normalidad tras una hora de retenciones por un accidente El siniestro entre dos vehículos en la BI-637 en Erandio sobre las 9 de la mañana de este lunes ha generado largas colas.
Sobre las 10.30 horas, la vía ha recobrado la normalidad.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.