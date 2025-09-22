El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una hora de retenciones entre La Avanzada y el Max Center

B. V.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:36

El comienzo de La Avanzada y parte de la recta del Max Center han recobrado la normalidad tras una hora de retenciones por un accidente El siniestro entre dos vehículos en la BI-637 en Erandio sobre las 9 de la mañana de este lunes ha generado largas colas.

Sobre las 10.30 horas, la vía ha recobrado la normalidad.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  6. 6

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  7. 7 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  8. 8 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo
  9. 9 La vieja mercería renace como bar de barrio
  10. 10 Preocupación por la salud de Rafael Amargo, en estado «crítico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una hora de retenciones entre La Avanzada y el Max Center

Una hora de retenciones entre La Avanzada y el Max Center