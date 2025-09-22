Una hora de retenciones entre La Avanzada y el Max Center

B. V. Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:36 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

El comienzo de La Avanzada y parte de la recta del Max Center han recobrado la normalidad tras una hora de retenciones por un accidente El siniestro entre dos vehículos en la BI-637 en Erandio sobre las 9 de la mañana de este lunes ha generado largas colas.

Sobre las 10.30 horas, la vía ha recobrado la normalidad.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Temas

Erandio

Audiencias