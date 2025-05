El acceso de coches a Bilbao bajó un 1,4% en 2024, el año del inicio de la zona de bajas emisiones

El número de coches que acceden a Bilbao se redujo en un 1,4% en 2024 con respecto a 2023. Es uno de los datos ... más destacados del Estudio de Evolución del Tráfico que ha presentado esta mañana la Diputación. El movimiento de vehículos en el global del territorio creció un 1,8% pero, sin embargo, descendió el volumen de automóviles que entra cada día a la capital (287.538 por jornada). La interpretación que realiza la institución foral de estos datos es que las políticas restrictivas y el impulso al transporte público están «desincentivando» el uso del turismo particular para entrar en la ciudad. Entre esos factores que habrían contribuido a frenar este fenómeno se encontraría la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implantado por el Consistorio el pasado verano.

El balance presentado por el diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga, es, a juicio de la Diputación, positivo. Según su planteamiento, el tráfico ha crecido, lo cual puede considerarse a priori una mala noticia, pero no lo ha hecho en la proporción que «los modelos matemáticos» preveían. Alzaga ha asegurado que la circulación de vehículos tendría que haber aumentado «un 3%» el año pasado, espoleada por el crecimiento económico y otros factores como el aumento de la esperanza de vida o el mayor tiempo que los vizcaínos destinan al ocio frente a las horas laborables.

El diputado ha explicado que, tradicionalmente, el tráfico crece en paralelo al ritmo del PIB. En 2024, este indicador económico subió un 2,3% y, sin embargo, la intensidad media de vehículos en las carreteras se frenó en el +1,4%. Esto es lo que Alzaga llama «desacople de la movilidad con respecto al PIB». Y atribuye este supuesto avance a las políticas de movilidad sostenible. Lo que los responsables forales han venido ejemplificando en los últimos años con la expresión: más zapatilla, más bicicleta y más metro, en alusión a que cada vez optamos más por caminar, introducir los pedales en nuestra vida u otras formas de movilidad personal y usar el transporte público. Pese a estas declaraciones, el avance del Estudio de Evolución del Tráfico no recoge datos sobre el uso de la bicicleta, por ejemplo. Sí es verdad que el transporte público vizcaíno creció un 6,45%, estimulado por los jugosos descuentos.

Volviendo a la ZBE y los accesos a Bilbao, los datos de la Diputación son los primeros que salen a la luz de una manera más o menos científica. El Ayuntamiento de la capital ofreció una valoración sobre lo sucedido entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de 2024, pero era una muestra no demasiado confiable. En cualquier caso, aquel primer trabajo no contradice el balance hecho público hoy por la Diputación. De hecho, van en una dirección similar al constatar un descenso pequeño, pero descenso en un contexto de crecimiento general, de los coches particulares que penetran en las calles de la villa. Hay que tener en cuenta también que el Consistorio y la institución foral tienen un sistema diferente, basado en tecnología no idéntica y en una red independiente de sensores, para medir el paso de vehículos por la ciudad.

Vehículos pesados

Alzaga también ha destacado que la nueva política de pago por uso para los camiones y vehículos pesados ha logrado una mejora en la distribución de sus circulaciones, aflojando la presión sobre el anillo metropolitano. Esto ha hecho que se registren menos kilómetros recorridos por estos vehículos con respecto a lo esperable. De hecho, el paso de camiones ha aumentado un 0,6%.

El diputado también ha sostenido que Rontegi sigue siendo el punto más caliente de la red, con un mayor volumen de tráfico, aunque esta vez no ha citado el proyecto del subfluvial. La carreteras de gran capacidad, que constituyen solo el 19% de los 1.241 kilómetros totales, absorben el 59% del tráfico. Han crecido especialmente la AP-68 y la Supersur.