Aburto: «Esta línea refuerza la competitividad de las empresas vascas»

Este domingo 1 de junio no es un día cualquiera para Bilbao. Exactamente a las 10.08 de la mañana, el primer vuelo transoceánico desde Nueva York ha tocado tierra en Loiu ... . Un hito que supone «una mejora de nuestra competitividad», ha señalado Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. Y es que se trata, ha añadido, de una conexión que «refuerza nuestra economía y es bueno para las empresas vascas». El regidor ha puesto en valor la colaboración institucional que ha permitido que esta línea sea una realidad: «Trabajando juntos, los resultados siempre son mejores», ha agradecido. Aburto ha querido, por último, afirmar que desde el Consistorio se comprometen a que este vuelo «se mantenga a lo largo de año».

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, también ha participado en un acto que ha generado mucha expectación desde primeras horas de la mañana. «Es un gran día para Bilbao, Euskadi y España», ha subrayado. Garmendia ha asegurado que el aeropuerto bilbaíno se está convirtiendo en uno «de Champions». Esta nueva ruta «supone una enorme oportunidad y una pista de despegue para la internacionalización de las empresas vascas y colocar a Euskadi y España en el mundo», ha apostillado.

Por su parte, la directora de Turismo de la Diputación de Bizkaia, Leire Sáez, ha afirmado que la nueva conexión supone «mucho más que una linea en el mapa», y que va a incentivar el turismo extranjero. A las personas que llegan desde lejos les ha recordado que «somos personas hospitalarias y orgullosas de compartir nuestra cultura, historia y forma de vida». En ello, la gastronomía juega un papel muy importante, «desde los famosos pintxos a los grandes restaurantes ».

Al acto de inauguración tampoco ha faltado José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, quien ha celebrado que reforzar la conectividad del territorio es esencial para la competitividad «en un mundo tan globalizado». Ha recordado que mientras el eje del comercio mundial ha emigrado desde el océano Atlántico al Pacífico durante los últimos años, reforzar la línea transoceánica es un «hito estratégico», pero que eso no impide que se tenga que «seguir trabajando en la cooperación institucional e incluyendo la conectividad en todos nuestros planes estratégicos».

Imágenes del acto conmemorativo de la inauguración de la línea Nueva York-Bilbao. Ignacio Pérez

«Este vuelo es muy importante porque es un salto de calidad indudable», declara Iván Grande, director del aeropuerto, sobre una ruta que apunta a desplazar a unos 17.600 pasajeros este verano. «No hay muchos aeropuertos que mantengan una línea directa a Estados Unidos», ha subrayado. Respecto a la continuidad de la misma, ha asegurado que «esa tiene que ser la intención, dando pasos para que se consolide mediante un aumento del periodo de operación o la freuencia». Por ahora, el número de billetes vendidos «es elevado», y prevé que va a seguir siendo así. Además, ha afirmado que este hito también tiene un «efecto llamada» para el resto de compañías de vuelo.

Tarta conmemorativa

«No hay celebración sin tarta». Es lo que dice Miren, la repostera del establecimiento Lord Cupcake, a la que el aeropuerto de Bilbao les ha encargado una tarta para conmemorar el evento, con los colores corporativos de United Airlines, el azul y el blanco, acompañado de una pequeña descripción con los datos del vuelo. «Es un bizcocho de vainilla con nata por dentro», desvela.

Y es que un acontecimiento como el de este domingo no sucede todos los días. Además de las instituciones y los propios pasajeros que han inaugurado la línea entre ambas ciudades, había quienes tampoco se querían perder ni un solo detalle. Es el caso de Unai Santamaría, un niño de 12 años que ha venido acompañado de su madre y cuyo sueño es convertirse en piloto. «Siempre me han gustado los aviones», dice. Ha venido expresamente porque «es una novedad que llegue un vuelo transoceánico». «Como me ha encantado el vuelo inaugural, sabía que iban a regalar cosas». Uno de los objetos que regalaban era una 'totebag' en la que ponía BIO-NY, además de un corazón. Lo mismo ponía en las tazas. «Voy a ver si consigo una«, dice Unai.