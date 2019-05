2.800 personas participarán en la jornada de limpieza masiva de residuos Zero Plastiko Urdaibai Urdaibai no se libra de esta lacra medioambiental. / E. C. 2.500 voluntarios a pie y 300 submarinistas recogerán basura plástica el sábado 8 de junio en una zona que abarcará desde San Juan de Gaztelugatxe hasta Elantxobe JULIO ARRIETA Miércoles, 29 mayo 2019, 14:05

A cada minuto que pasa los océanos reciben el equivalente al vertido de un camión de basura rebosante de residuos plásticos. Las costas vascas no se libran, ni mucho menos, de este problema medioambiental, ni siquiera las zonas que gozan de mayor riqueza ecológica. «Los plásticos son un elemento omnipresente en nuestra vida, pero se están convirtiendo también en una amenaza importante y creciente», ha afirmado esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, en la presentación de la iniciativa de acción ciudadana Zero Plastiko Urdaibai. En coincidencia con el Día Mundial de los Océanos, el sábado 8 de junio 2.500 voluntarios y 300 submarinistas limpiarán de estos materiales nocivos el litoral de Urdaibai.

«Nada se libra de la presencia de los plásticos, que no llegan al río o al mar por arte de magia, sino porque nosotros los tiramos», ha subrayado Arriola. La reserva de la biosfera de Urdaibai, «uno de los enclaves de mayor riqueza ecológica de Euskadi, no es ajena ea este problema». La iniciativa de recogida de residuos ha sido organizada por el Gobierno vasco, la Diputación vizcaína, el club de submarinismo de Bermeo Izaro Club y el servicio de la Reserva de la biosfera de Urdaibai, según ha explicado. Más allá de la recogida en sí, Zero Plastiko es un «mensaje de movilización y concienciación general».

Arriola ha destacado la gran acogida que ha tenido la idea: «En poco más de una semana se han cubierto las 2.500 plazas disponibles para las personas voluntarias. Podrían haber sido muchas más, pero estamos en un entorno protegido y de orografía difícil, por lo que se ha decidido limitar la convocatoria para que la recogida se haga de forma segura».

La diputada de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Elena Unzueta, ha considerado que la respuesta muy positiva que ha recibido la iniciativa demuestra que en Bizkaia existe «una masa crítica que mira al futuro en clave de sostenibilidad» y «una implicación por parte de la ciudadanía» que «ha superado todas nuestras expectativas». La del día 8 «será una foto muy bonita y muy positiva», se ha felicitado.

El director conservador del Patronato de Urdaibai, Nicolás García-Borreguero, ha detallado cómo se organizará la campaña. «Las tareas de limpieza empezarán a las 9.30 de la mañana». La zona de actuación, que abarca un tramo de costa que va de Gaztelugatxe hasta Elantxobe, «se ha dividido en 14 zonas y 34 subzonas». Los voluntarios se dividirán en tres grandes grupos. El mayor, de «unos 2.000», será el que trabaje a pie. Recorrerán la orilla del mar retirando los restos plásticos que encuentren y recogiendo «microplásticos en las playas» con el material adecuado, que les será entregado en un kit en los puntos de encuentro que habrá en cada zona y que incluirá guantes, bolsas, pinzas y cedazos.

35 años limpiando

Otro grupo de voluntarios se dedicará a «limpiar la superficie» del mar y la ría. Por último, los 300 submarinistas se ocuparán de los fondos. Todos ellos estarán organizados por 200 ayudantes y coordinadores. Estas personas serán reconocibles por su camiseta blanca, mientras que las voluntarias vestirán una azul. Los participantes tendrán a su disposición «transporte público gratuito», bien en autobús o Euskotren.

Por su parte, Iñigo López Goikolea, del Izaro Club de submarinismo, de Bermeo, ha explicado que entre los practicantes de esta actividad «la preocupación por la presencia de estos residuos en los fondos es máxima». De hecho, su club lleva realizando actividades de limpieza «casi desde su fundación, hace 35 años». El sábado, los submarinistas comenzarán «la limpieza en el biotopo de Gaztelugatxe, con una embarcación con 12 buceadores. después seguiremos» en otros puntos, incluidos «los puertos de Bermeo, Mundaka y Elantxobe». Además de los fondos, «limpiaremos la lámina marina con embarcaciones» de diverso tamaño, desde barcos para 65 personas a kayaks y tablas de padel surf.

La jornada se completará con una comida popular a base de marmitako en la Ekoetxea, donde se ha organizado un programa de actividades que incluirá actuaciones de txistularis y bertsolaris.

La campaña Zero Plastiko Urdaibai cuenta con el apoyo de la Fundación Athletic Club, Fundación BBK, Ura-Agencia vasca del Agua, Alakrana de Echebastar, Maier, BTWC-Bermeo Tuna World Capital, Euskotren y la asociación de desarrollo rural Urremendi.