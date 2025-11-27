El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oiane Zarate, coordinadora de Satevi (izquierda) y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Irekia

Más de 2.000 vascas piden ayuda al teléfono par víctimas de violencia machista

El Gobierno vasco ha concedido además en lo que va de año prestaciones económicas a 267 afectadas

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Un total de 2.009 mujeres han pedido ayuda en el teléfono de información, orientación, acompañamiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de género. ... Satevi, dependiente del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha recibido además en torno a medio millar de llamadas más de allegados de las afectadas y profesionales como sanitarios o trabajadores sociales.

