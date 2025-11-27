Más de 2.000 vascas piden ayuda al teléfono par víctimas de violencia machista

Un total de 2.009 mujeres han pedido ayuda en el teléfono de información, orientación, acompañamiento y apoyo psicológico a víctimas de violencia de género. ... Satevi, dependiente del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha recibido además en torno a medio millar de llamadas más de allegados de las afectadas y profesionales como sanitarios o trabajadores sociales.

La cifra, según explicó ayer durante la presentación de los datos la consejera Nerea Melgosa, es «similar» a la de ejercicios anteriores. Las atenciones, añadió la responsable del servicio, Oiane Zarate, rondan cada año las 3.000, con unas 250 llamadas mensuales. En noviembre, eso sí, las cifras serán más abultadas, puesto que «cuando hay campañas publicitarias de concienciación», en este caso con motivo del 25-N, «aumentan».

La coordinadora destacó además que, en lo que va de 2025, han subido 3,5 puntos las víctimas que sufren violencia a manos de su pareja o expareja, que suponen el 91% del total. El otro 4,9% de las atenciones corresponden a violencia de índole intrafamiliar y el 3,8% restantes a delitos contra la libertad sexual. Asimismo, incidió en que el 900 840 111 es un servicio gratuito, que está operativo las 24 horas del día y que, si bien no deja rastro en la factura, sí en el registro de llamadas del teléfono, donde se puede borrar.

1,6 millones de euros

La directora de Apoyos para la Vida Plena, Marian Olabarrieta, ofreció también un balance de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y de la línea abierta para huérfanos de esta lacra. En los diez primeros meses del año, se han concedido 267 subvenciones a mujeres agredidas, se han denegado 199 que no cumplían los requisitos y hay otras 119 pendientes de resolver. Se han destinado 1,6 millones de euros, aunque la partida es ampliable en función de la necesidad. En cuanto a los hijos de mujeres asesinadas, que parten de un mínimo de 10.000 euros, desde su puesta en marcha se han aprobado seis, se ha rechazado una y hay dos en tramitación.