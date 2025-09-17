El Surne Bilbao Basket se diluye en el último cuarto Los de Ponsarnau caen ante el Casademont Zaragoza en un partido igualado en el que dejaron escapar una ventaja de diez puntos

Los hombres de negro siguen acumulando minutos y sensaciones en esta pretemporada. El conjunto bilbaíno, en su cuarto compromiso de preparación cayeron este miércoles ante el Casademont Zaragoza (94-88) en el Trofeo Up Cars disputado en el Polideportivo Municipal de Ejea de los Caballeros. El equipo de Jaume Ponsarnau dejó una buena imagen durante muchos tramos del choque, especialmente en un tercer cuarto de enorme nivel, aunque terminó pagando caro un último parcial en el que los maños se mostraron mucho más acertados.

El choque arrancó con un Zaragoza más entonado. Los locales aprovecharon la falta de precisión bilbaína en los primeros minutos para mandar en el marcador (29-23 al final del primer cuarto). Los zaragozanos, que el pasado curso terminaron duodécimos en la Liga Endesa, demostraron más solidez en el segundo parcial. Aun así, el Bilbao Basket, guiado por un inspirado Justin Jaworski (una de las notas positivas de la pretemporada), logró equilibrar la balanza justo antes del descanso (49-46).

La gran reacción de los Men in Black llegó tras el intermedio. Con un parcial de 15-28 en el tercer cuarto, los de Ponsarnau ofrecieron su mejor versión, algo especialmente meritorio si se tiene en cuenta que la pasada campaña los terceros periodos eran, a menudo, su talón de Aquiles. Con Jaworski en modo líder y los puntos de Petrasek y Pantzar (máximos anotadores del equipo con 14) los bilbaínos llegaron a ponerse diez arriba, cerrando el tercer cuarto con un contundente 64-74.

Mal final

Sin embargo, la alegría duró poco. El Zaragoza reaccionó con fuerza en el último tramo y devolvió el golpe con un parcial demoledor (30-14). El Bilbao Basket se vio superado en defensa y volvió a sufrir en los minutos decisivos. A pesar de los intentos de resistir, los locales no perdonaron y terminaron llevándose el triunfo (94-88). La derrota, la segunda en cuatro partidos de preparación, no empaña las buenas sensaciones que va dejando el equipo bilbaíno en esta pretemporada, en la que ya ha mostrado una versión más coral y la capacidad de competir con rivales, a priori superiores, de la liga ACB.

El Surne Bilbao Basket afrontará ahora la recta final de su preparación con dos nuevos compromisos. El próximo sábado, 21 de septiembre, visitará a un Hiopos Lleida en Tàrrega, en un duelo pensado para seguir rodando y repartir minutos entre los más jóvenes. El test más exigente llegará el 25 de septiembre, en el Bizkaia Arena de Barakaldo, donde los hombres de negro se medirán al Baskonia en la Euskal Kopa. Una cita de prestigio que servirá como termómetro real del nivel del conjunto vizcaíno a pocos días del arranque oficial de la Liga Endesa.

