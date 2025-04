«Nos quedan cosas por acabar esta temporada», afirma Ponsarnau

«En la temporada nos quedan cosas para acabar. Estamos contentos, pero tenemos un compromiso, una obligación y también una ilusión de acabar haciendo una ... buena temporada. Quedan unos cuantos partidos y en ellos tenemos que encontrar otra vez nuestro mejor nivel. El equipo es trabajador como para que incluso podamos subir un peldaño. Es muy importante que las circunstancias de lesiones nos ayuden a tener el equipo con salud», ha explicado Jaume Ponsarnau antes de visitar este sábado (18.00 horas) al Joventut.

Los hombres de negro no han contado con demasiado tiempo para entrenar después de conquistar la FIBAEurope Cup y festejar el éxito histórico. Los más importante es tener buena dinámica de trabajo. «Necesitamos encontrar un tono colectivo importante para jugar los partidos que tenemos por delante», ha afirmado el preparador.

Sobre el regreso a la rutina y fijarse en la competición tras las celebraciones, Ponsarnau apunta que «tenemos a muchos jugadores que están en un momento de su carrera que la ambición tiene que ser uno de sus valores y creo que no va a ser difícil convencerlos. El equipo, por la dinámica de todo el año e incluso cuando algunos partidos se han escapado en momentos claves, es muy bueno a nivel de trabajo. Este equipo va ser bueno» hasta el final de la Liga.

El técnico del Surne considera que el «Joventut es un equipo muy bueno, experto, y que cuando ha jugado bien, lo ha hecho muy bien. En Miribilla fueron claramente superiores a nosotros. Tiene individualidades muy importantes como la de Dekker, Robertson, y un factor colectivo muy importante. Pueden ganar a cualquier equipo de esta liga».

«Atacar bien»

El conjunto vizcaíno se medirá en Badalona anote un rival que lucha por mantenerse en plazas de play-off. Para superar al Joventut «hay que atacar bien lo que planteen y aprender durante el partido. Encontrar en nuestra defensa solidez. Que en su juego de pase en el que son muy buenos no se encuentren cómodos. Que en el juego de carrera no encuentren individualidades. No jugamos con un ritmo alto, pero en esos factores de rebote, de pérdidas hay que estar bien porque quien del ritmo saque ventaja seguro que va a tener muchas posibilidades».